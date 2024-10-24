Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Фоден рассказал о «выгорании» из-за большого количества поединков

вчера, 18:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден признался, что испытал «выгорание» из-за плотного календаря матчей.

В прошлом году было так много матчей. Я отдал все силы, поэтому вернулся слегка уставшим, что объяснимо. Родри тоже вернулся в таком состоянии, как и несколько других футболистов.

Это нормально, что, когда проводишь такое количество поединков, в определенный момент «выгораешь». Я двигаюсь в правильном направлении и стараюсь вернуться к своему оптимальному состоянию.

В прошлом году я немного устал, немного болел. Были и другие трудности. Но если вы поговорите с любым игроком, то поймёте, что все они это испытали, через взлёты и падения в футболе. Это была лишь неровность на дороге. Я рад, что вернулся и наслаждаюсь футболом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Казанский «Сокол» прислал в офис ФНЛ 50 кг чак-чака
Вчера, 16:30
Ультрас «Фенербахче» напали на фанатов «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 15:56 Видео
Слухи«Фенербахче» готов был снять для Моуриньо дом, но тренер решил жить в отеле
Вчера, 15:49
Предполагаемые организаторы расистской акции против Винисиуса арестованы
Вчера, 13:42
«Ливерпуль» договорился о рекордном контракте с Adidas
23 октября
Попугай бывшего испанского судьи запел гимн «Реала» во время эфира
21 октября
Сортировать
Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ 9ra2jmnn9mzf (раскрыть)
вчера в 19:46
С чего бы это? Он не робот, а человек. И деньги никак не коррелируют с энергией и моральным состоянием.
9ra2jmnn9mzf
9ra2jmnn9mzf
вчера в 19:34
За такие деньги никакого выгорания быть не может.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:34
главное, что фирменное празднование Фила Фодена вернулось.
есть 17 гол в лиге чемпионов!
и обошел Дэвида Бекхэма (16) по голам в ЛЧ!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:52
Да пока явно не в форме, но все ещё впереди!)) удачи Филу!)
ssspartak
ssspartak
вчера в 18:51
Ну а как ты хотел? Матчи в АПЛ, кубке, еврокубках, сборной, прочих лигах наций ды плюс выходы в плэйоф. Да, матчей будет много
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 