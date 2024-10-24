Фоден рассказал о «выгорании» из-за большого количества поединков

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден признался, что испытал «выгорание» из-за плотного календаря матчей.
В прошлом году было так много матчей. Я отдал все силы, поэтому вернулся слегка уставшим, что объяснимо. Родри тоже вернулся в таком состоянии, как и несколько других футболистов.
Это нормально, что, когда проводишь такое количество поединков, в определенный момент «выгораешь». Я двигаюсь в правильном направлении и стараюсь вернуться к своему оптимальному состоянию.
В прошлом году я немного устал, немного болел. Были и другие трудности. Но если вы поговорите с любым игроком, то поймёте, что все они это испытали, через взлёты и падения в футболе. Это была лишь неровность на дороге. Я рад, что вернулся и наслаждаюсь футболом.
есть 17 гол в лиге чемпионов!
и обошел Дэвида Бекхэма (16) по голам в ЛЧ!
есть 17 гол в лиге чемпионов!
и обошел Дэвида Бекхэма (16) по голам в ЛЧ!