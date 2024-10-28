«Зенит» обратится в ЭСК РФС из-за неудаления Батракова

Петербургский «Зенит» направит обращение в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 13-го тура РПЛ с московским «Локомотивом». Об этом источнику сообщил председатель правления клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев.
Во втором тайме полузащитник «красно-зелёных» Алексей Батраков, у которого была жёлтая карточка, нарушил правила на Густаво Мантуане, но главный арбитр поединка Сергей Карасёв не стал наказывать игрока вторым предупреждением.
- Бардак, одним словом...
- Бардак, одним словом...