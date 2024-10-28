«Зенит» обратится в ЭСК РФС из-за неудаления Батракова

1730124792

вчера, 17:13

Петербургский «Зенит» направит обращение в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) по итогам матча 13-го тура РПЛ с московским «Локомотивом». Об этом источнику сообщил председатель правления клуба из Санкт-Петербурга .

Во втором тайме полузащитник «красно-зелёных» , у которого была жёлтая карточка, нарушил правила на , но главный арбитр поединка не стал наказывать игрока вторым предупреждением.