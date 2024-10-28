Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Зенит» обратится в ЭСК РФС из-за неудаления Батракова

вчера, 17:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Петербургский «Зенит» направит обращение в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 13-го тура РПЛ с московским «Локомотивом». Об этом источнику сообщил председатель правления клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев.

Во втором тайме полузащитник «красно-зелёных» Алексей Батраков, у которого была жёлтая карточка, нарушил правила на Густаво Мантуане, но главный арбитр поединка Сергей Карасёв не стал наказывать игрока вторым предупреждением.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Воробьёв: «Мантуана нужно было удалить за фол на Батракове»
Вчера, 11:19
«Факел» оспорит удаление Сенхаджи в матче с ЦСКА
27 октября
Тебас о роликах «Реала» про судей: «Это не является частью их ценностей»
25 октября
РФС примет решение по Безбородову не позже середины ноября
25 октября
ОфициальноНазначены судьи на матчи 13-го тура Российской Премьер-Лиги
25 октября
«Атлетико» подал жалобу в УЕФА по итогам матча с «Лиллем»
24 октября
Сортировать
Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Борис2876 (раскрыть)
сегодня в 15:22
- Удалять игрока за то, что он хорошо играл, и его весь матч били по ногам? Это что-то новенькое...
- Ну Вы, блин, даёте!
Хиромант
Хиромант ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 15:20
- Во многом вы правы... Но!
- Правда для всех одна!
- Есть ПБДД... Все "нормальные" водители, (а их большинство в нашей многомиллионной стране), их соблюдают. Не будут соблюдать - такой бардак на дорогах начнётся - Мама, не горюй!
- Почему в футболе не так? Есть правила, есть наказания за их нарушения - будьте добры, соблюдайте! Иначе бардака не миновать. Хотя... Он уже начался, и похоже давно...
Борис2876
Борис2876 ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 09:55
А Мантуана не надо было удалять?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:41, ред.
С одной стороны не серьёзно это...при статусе Зенита жалобы в некие бессмысленные инстанции строчить....
После подобных писем может сложится впечатление что Зенит в равных составах не способен кого то обыграть....
С другой стороны и те правы кто говорит..."Правила для всех одни, накосячил "молодое дарование" будь добр понести заслуженное наказание"....
Но всем наверное по-боку....накажут его...не накажут....если это на результат прошедшего матча не влияет.
Ну выскажут жалостливому Карасёву что не прав он....постоит...головой потрясёт ...так и так мол...пожалел...бес попутал.......и дальше судить пойдёт....
А уберут на время...так не известно какого ещё полиграфщика вместо него поставят...там один чудней другого.....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:26
Что раздули историю из ничего !
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
вчера в 18:35
Помимо неудаления Батракова, нужно также подать на неудаление Воробьева, который в первом тайме на 2 железобетонных жк наиграл. Еще и по-поводу Баринова надо обратиться который на первой минуте нарушал на жк. Никакой там попытки играть в мяч и близко небыло, откровенно бил в ногу. Локомотив первым делом начал рубить по ногам, превратив футбол в регби (при поддержке любителя европейского стиля судейство). Карасев уже довольно давно не лучший арбитр.
Вещий
Вещий
вчера в 18:17
Зениту дома играть ничейки как то не по статусу... нужно было забивать, а не кляузничать....
waka552scshe
waka552scshe
вчера в 18:01
Судья Карасев испортил всю игру, только из-за него на поле царила грубость и хамство, пытаясь изобразить из себя европейского арбитра, он забывает, что он в России.
lotsman
lotsman
вчера в 17:57
Обратить внимание на судейство Карасёва конечно надо, но по игре счёт правильный. Запороли много моментов в которых надо было забивать. Матч получился корявым вкупе с безобразным судейством.
nubom
nubom
вчера в 17:52
Красев молодец! Не дал своих в обиду... Чтобы другим неповадно было. Гегемоны, блин...
drug01
drug01
вчера в 17:46
Если наш главный судья накосячил то ждать дальше????
3q5dbc9ntab6
3q5dbc9ntab6
вчера в 17:42
Московский судья Карасев, судивший матч московской команды, ошалел от безнаказанности.
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
вчера в 17:36
Карасёва пора вышвырнуть из судей
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:28
Каждый раз одно и тоже после тура в РПЛ
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:26
- А чего тут обсуждать? Заработал - получи! Хоть ты молодая "звезда", хоть - молодая п...а. Правила для всех едины. А судья явно зас..л удалять "молодое дарование", "как бы ему самому это боком не вышло..."
- Бардак, одним словом...
nikolah
nikolah
вчера в 17:18
Можно сколько угодно подавать, играли плохо и не заслужили победу, не знаю, помогло бы тут удаление.. Удаление Торбены в Краснодаре было бы гораздо значимее, тут - сомневаюсь.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:16
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     