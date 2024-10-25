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Назначены судьи на матчи 13-го тура Российской Премьер-Лиги

вчера, 15:42

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 13-го тура РПЛ.

26 октября (суббота)

«Динамо» Махачкала – «Акрон»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Артём Любимов; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Александр Гвардис.

ЦСКА – «Факел»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Олег Соколов.

«Ростов» – «Ахмат»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Александр Гончар.

27 октября (воскресенье)

«Оренбург» – «Рубин»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Французов.

«Пари НН» – «Спартак»: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Михаил Иванов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Виктор Кулагин.

«Химки» – «Динамо» Москва: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Алексей Лунёв, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Александр Колобаев.

«Зенит» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Мацюра.

28 октября (понедельник)

«Крылья Советов» – «Краснодар»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Артём Любимов; инспектор – Николай Иванов.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:29
Я понял. Так бывает
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:08, ред.
Доброго Здоровья Анатолий!
По тому матчу особых вопросов к Казарцеву не было, просто он у меня отложился в памяти, потому что казалось бы с аутсайдером Динамо должно было брать три очка, тем более ранее бело-синие почти всегда побеждали и ещё именно после той игры подопечные Лички выдали шести матчевую победную серию, прервавшуюся позором в Краснодаре. Сейчас снова команда из подвала, поэтому говорю нефартовый.
37hkmmcscfw7
37hkmmcscfw7
вчера в 17:19
Москалев давний поклонник спартака, его даже отстраняли за подсуживание спартаку на полгода и опять на спартак ставят.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:49
Иван, а что значит "нефартовый" ? Несправедливый, предвзятый. или какой? А по одной игре уже можно статистику приводить?
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:08
Казарцев для Динамо нефартовый арбитр, хоть он нас ещё в этом сезоне не судл, но его последний матч в апреле с Уралом, боровшимся за выживание, москвичи, которым очки нужны были тоже позарез, проиграли.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:46
Значит все готовы для работы на поле.
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