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РФС примет решение по Безбородову не позже середины ноября

вчера, 17:22

Председатель судейского комитета РФС и экспертно‑судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС Павел Каманцев сообщил, что дисциплинарная комиссия комитета примет решение по делу арбитра Владислава Безбородова не позже середины ноября.

На данный момент мы устанавливаем тот факт, что публикация была на деле от него. Запрашиваем его объяснение и Telegram‑канала, где это было опубликовано. В течение недели мы это рассмотрим. Соответственно, до середины ноября мы все ответы получим и будет принято решение. Может быть, и раньше.

Ранее Telegram‑канал «Алё, рэф!» опубликовал скриншоты комментариев, которые якобы принадлежат Безбородову, где обсуждались решения других судей, а Владислав называл себя тем, кто «один остался, который умеет судить».

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Все комментарии
nbfmph573gap
nbfmph573gap
вчера в 19:20
    112910415
    112910415
    вчера в 17:51
    простить, не великий грех !
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 17:42
    Не обсуждай - не осуждаем будешь.
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 17:36
    Не нужно обсуждать никого, особенно по телефону или при свидетелях...
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 17:31
    Безбородов -"Один в поле воин" , а если ещё точнее "Один грамотный арбитр в РПЛ"...)))
    Гость
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