Воробьёв: «Мантуана нужно было удалить за фол на Батракове»

Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьёв раскритиковал судейство в матче с «Зенитом». Игрок отдельно остановился на эпизоде с травмой Алексея Батракова в концовке встречи.
Можно было бы и посмотреть ВАР в концовке игры в моменте с Батраковым. Я считаю, Мантуану должны были показать красную карточку – он голеностоп Алексею ломал: ударил и продавливал. Это красная карточка, я думаю.
Зато ужас, то какой Батракову жк не дали. Хотя первой и в помине не было, там бразильское существо выступило провокатором, ещё и бадаться начало.
Зато ужас, то какой Батракову жк не дали. Хотя первой и в помине не было, там бразильское существо выступило провокатором, ещё и бадаться начало.