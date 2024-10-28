Воробьёв: «Мантуана нужно было удалить за фол на Батракове»

Форвард «Локомотива» раскритиковал судейство в матче с «Зенитом». Игрок отдельно остановился на эпизоде с травмой в концовке встречи.

Можно было бы и посмотреть ВАР в концовке игры в моменте с Батраковым. Я считаю, Мантуану должны были показать красную карточку – он голеностоп Алексею ломал: ударил и продавливал. Это красная карточка, я думаю.