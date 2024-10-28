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Воробьёв: «Мантуана нужно было удалить за фол на Батракове»

вчера, 11:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьёв раскритиковал судейство в матче с «Зенитом». Игрок отдельно остановился на эпизоде с травмой Алексея Батракова в концовке встречи.

Можно было бы и посмотреть ВАР в концовке игры в моменте с Батраковым. Я считаю, Мантуану должны были показать красную карточку – он голеностоп Алексею ломал: ударил и продавливал. Это красная карточка, я думаю.

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Все комментарии
Борис2876
Борис2876
вчера в 17:05
У зенита появилась такая фишка, как не получается обыграть, начинается грубость и хамство. Рождение новых костоломов.
nikolah
nikolah ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:15
Стоит отметить и то как Воробьев на первой же минуте сыграл целеноправленно в ногу, за это тоже можно было дать желтую, а в последствии вторую желтую воробьеву, которая была первой для него)
Вообщем карась одним словом карась, много вопросов у всех.
Rivera_11
Rivera_11
вчера в 14:10
Вообще смешно. Вон кот молчит про локти Мостового, про подкат Барриоса двумя ногами, шипами вперёд.

Зато ужас, то какой Батракову жк не дали. Хотя первой и в помине не было, там бразильское существо выступило провокатором, ещё и бадаться начало.
6tx4b82fd45f
6tx4b82fd45f
вчера в 13:55
А все потому, что без мата на такое зрелище трудно смотреть.
4y9tb9az9kmb
4y9tb9az9kmb
вчера в 13:52
Зачем придумывать то, чего не было. Вот если бы Батракова вовремя удалили и Мантуан бы не пострадал.
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
вчера в 12:06
Не было никакого фола на Батракове, Мантуан сыграл в мяч, а Батраков сам влетел ему в ноги, никакой жёлтой карточки там и в помине нет. Карасев изначально поощрял грубость на поле. Это приводит в перспективе к травмам игроков и снижению качества зрелища. Считаю судейство Карасёв на вчерашном матче полностью провалил.
lotsman
lotsman
вчера в 11:39
А Пиняев Мантуану голеностоп ломал специально, судья даже бровью не повёл.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:38
Лучше бы свою проанализировал, а то вчера Воробьев лупил по воробьям....
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:36
Ну тут как говорится ничего нового... судья испортил матч...:)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:28
Дима - твой Батраков пол тайма лишние на поле провел. Скажите "спасибо" судье, что не удалил и подвел под травму.
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