«Атлетико» подал жалобу в УЕФА по итогам матча с «Лиллем»

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вчера, 16:23

«Атлетико» подал жалобу в УЕФА на судейство по итогам матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лилля» (1:3). Испанцы считают, что на 74-й минуте в их ворота был неверно назначен пенальти. В «Атлетико» заявляют, что назначению одиннадцатиметрового удара предшествовало попадание мяча в руку игроку «Лилля» и это должно было аннулировать любое другое последующее нарушение. В офисе «красно-белых» допускают, что судья в поле мог ошибиться, но не понимают, почему арбитр на VAR не подсказал ему.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал данный эпизод следующим образом: