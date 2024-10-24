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«Атлетико» подал жалобу в УЕФА по итогам матча с «Лиллем»

вчера, 16:23
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 3Логотип футбольный клуб ЛилльЛилльМатч завершен

«Атлетико» подал жалобу в УЕФА на судейство по итогам матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лилля» (1:3). Испанцы считают, что на 74-й минуте в их ворота был неверно назначен пенальти. В «Атлетико» заявляют, что назначению одиннадцатиметрового удара предшествовало попадание мяча в руку игроку «Лилля» и это должно было аннулировать любое другое последующее нарушение. В офисе «красно-белых» допускают, что судья в поле мог ошибиться, но не понимают, почему арбитр на VAR не подсказал ему.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал данный эпизод следующим образом:

Надеюсь, мы сможем найти что-то, чтобы сказать, что это был пенальти. Потому что сначала судья сказал, что это была игра рукой, а потом сказал, что там было нарушение от Коке.

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Все комментарии
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 23:45, ред.
...ну то что он взвинченный и неуровновешанный чел Я понял давно, да и проигрывать надо достойно, вообщем дело то сделало,ребятушки!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:45
Атлетико проиграли 2 матча подряд.
пусть разбираются в своей игре.
так что, Диего, давай налаживай игру. да, есть доля невезения. да, есть судейские ошибки.
но мы привыкли видеть другую игру и иной результат Атлетико.
тем более состав позволяет.
g4g8vfbezk87
g4g8vfbezk87
вчера в 19:09
Проигрывать не любит Симеоне, ищет оправдания
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 17:41
Антифутбол не должен играть в плей оф, надеюсь не пройдут туда.
Incredulous
Incredulous
вчера в 17:19
Яйцетряс никогда не умел достойно проигрывать.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:14
Вот не поверите даже интересно , что на это ответит УЕФА...
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