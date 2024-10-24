«Атлетико» подал жалобу в УЕФА по итогам матча с «Лиллем»

«Атлетико» подал жалобу в УЕФА на судейство по итогам матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лилля» (1:3). Испанцы считают, что на 74-й минуте в их ворота был неверно назначен пенальти. В «Атлетико» заявляют, что назначению одиннадцатиметрового удара предшествовало попадание мяча в руку игроку «Лилля» и это должно было аннулировать любое другое последующее нарушение. В офисе «красно-белых» допускают, что судья в поле мог ошибиться, но не понимают, почему арбитр на VAR не подсказал ему.
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал данный эпизод следующим образом:
Надеюсь, мы сможем найти что-то, чтобы сказать, что это был пенальти. Потому что сначала судья сказал, что это была игра рукой, а потом сказал, что там было нарушение от Коке.
пусть разбираются в своей игре.
так что, Диего, давай налаживай игру. да, есть доля невезения. да, есть судейские ошибки.
но мы привыкли видеть другую игру и иной результат Атлетико.
тем более состав позволяет.
пусть разбираются в своей игре.
так что, Диего, давай налаживай игру. да, есть доля невезения. да, есть судейские ошибки.
но мы привыкли видеть другую игру и иной результат Атлетико.
тем более состав позволяет.