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Тебас о роликах «Реала» про судей: «Это не является частью их ценностей»

вчера, 23:50

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о видеороликах про судей на клубном ТВ «Реала».

Я не видел последний ролик, но видел другие. Это не честная игра, и это не рыцарство «Реала» в историческом плане. [Постоянно затрагиваемая ими] проблема судейства утомляет и повторяется. Это не является частью ценностей «Реала», и любой мадридист скажет это с чистой совестью.

Real Madrid TV регулярно выпускает ролики, в которых рассуждает о несправедливых решения судей. Например, перед «Эль-Класико» ТВ «Реала» показало ролик с рассказом назначенного на матч судьи Санчеса Мартинеса о том, как вице-президент технического комитета судей Хосе Мария Энрикес Негрейра сообщил ему о повышении.

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95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:08
Реалу просто уже надоело, как их засуживают в важных матчах.
Гость
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