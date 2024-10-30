Писарев о фоле Батракова: «Я за то, чтобы желтая была не за каждый подкат»

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вчера, 09:26

Тренер сборной России по футболу объяснил, почему арбитр имел право не показывать вторую желтую карточку полузащитнику «Локомотива» в матче с «Зенитом».

У Карасева бывают разные матчи. Иногда он мало воспитывает игроков и сразу принимает решения, но тогда он это делает всю игру. У него мало матчей, когда он одни и те же нарушения правил по‑разному трактует. Он либо высоко поднимает градус, как в игре «Зенит» — «Локомотив», либо как «Динамо» — «Краснодар», когда он раньше начал раздавать карточки. Трактовка моментов у него одна и та же, он только градус борьбы иногда меняет в зависимости от игры. Я за то, чтобы не каждый подкат наказывался желтой. Иначе подкаты у нас уйдут из обихода. Это форма игры, и если мы приучим наших футболистов не делать подкаты, то это не пойдет нам на пользу после возвращения на международную арену. Явно видно, что Батраков хотел сыграть в мяч, а очень резкий Мантуан его опередил и вставил свою ногу ему туда в подкат. Он понимал, что будет подкат, поэтому даже не пытался мяч проткнуть, а хотел поставить ногу перед подкатом и шел на фол. Если бы Мантуан проткнул мяч, то Батраков сыграл бы без нарушения.

В матче 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (1:1) хавбек московского клуба на 59‑й минуте получил желтую карточку за стычку с .

На 72-й минуте Батраков в подкате попытался выбить мяч у вингера и задел его ногу. Главный судья Сергей Карасев принял решение не показывать 19-летнему футболисту вторую желтую карточку.