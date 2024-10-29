Мостовой: «Винисиус – лучший, 4-й год разрывает всю Европу»

Бывший футболист сборной СССР и России отреагировал на вручение «Золотого мяча» полузащитнику «Манчестер Сити» по итогам сезона-2023/24.

С одной стороны, рад, что это испанец. С другой стороны, задолго до церемонии говорил, что Винисиус больше заслуживает. Все-таки это индивидуальная награда. Многие говорят, что Испания заслужила. Они выиграли чемпионат Европы, а Бразилия ничего не выиграла, ну и что? Аргентина не выигрывала ничего 15 лет при Месси, и ничего. Человек по 70 забивал и по 100 отдавал, ну вы чего? Остаюсь при своем мнении: да, Родри – молодец, но для меня все равно Винисиус – лучший. Ему только 24 года, а он уже четвертый год разрывает всю Европу. Верю, что это мог быть политический шаг. Камавинга сказал, что футбол – это политика. Это не в упрек Родри, он тоже заслуживает. Только приз один, было бы их два, то я бы им обоим дал. Но если он один, то я выбираю Винисиуса.