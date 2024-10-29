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Мостовой: «Винисиус – лучший, 4-й год разрывает всю Европу»

вчера, 14:01

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой отреагировал на вручение «Золотого мяча» полузащитнику «Манчестер Сити» Родри по итогам сезона-2023/24.

С одной стороны, рад, что это испанец. С другой стороны, задолго до церемонии говорил, что Винисиус больше заслуживает. Все-таки это индивидуальная награда. Многие говорят, что Испания заслужила. Они выиграли чемпионат Европы, а Бразилия ничего не выиграла, ну и что? Аргентина не выигрывала ничего 15 лет при Месси, и ничего. Человек по 70 забивал и по 100 отдавал, ну вы чего? Остаюсь при своем мнении: да, Родри – молодец, но для меня все равно Винисиус – лучший. Ему только 24 года, а он уже четвертый год разрывает всю Европу. Верю, что это мог быть политический шаг. Камавинга сказал, что футбол – это политика. Это не в упрек Родри, он тоже заслуживает. Только приз один, было бы их два, то я бы им обоим дал. Но если он один, то я выбираю Винисиуса.

Хавбек «Манчестер Сити» обошел Винисиуса Жуниора и завоевал приз лучшему футболисту мира по версии France Football.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:51
Царю не угодишь... всех недовольных посадит на кол.
альсато
альсато
вчера в 14:34
Саша Мостовой, нуу если ты понимаешь, что футбол стал ПОЛИТИКОЙ, так какого хрен...черта ты тут возмущаешься))))...61..пардон иди не в тренеры, а сразу балотируйся на пост, как минимум, УЕФА!)))
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 14:18
Сам приплел Месси и сам ответил, почему ему давали ЗМ, когда он ничего не выигрывал со сборной: "... Человек по 70 забивал и по 100 отдавал, ну вы чего?" А какая статистика у Винисиуса?

"... Ему только 24 года, а он уже четвертый год разрывает всю Европу". Что-то не припомню его подвигов на ЧМ и КА.
7htbza7u7r7c
7htbza7u7r7c
вчера в 14:17
Мостовой много говорит, и часто не впопад. Не экспертное это мнение, а личное.
allemz
allemz
вчера в 14:04
Как же без Мостового, копеечку свою вставил, подлизав эфиопу
vt8ych6mz7bx
vt8ych6mz7bx
вчера в 14:02
Значит он теперь Царь
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