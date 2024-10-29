Лунёв о Черданцеве: «Он не совсем разбирается в футболе»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв отреагировал на слова комментатора Георгия Черданцева об уровне игры сборной России при главном тренере Валерии Карпине.
Не согласен с тем, что это была худшая команда. Надо понимать, что тогда была перестройка: новый тренер, другие требования и новые идеи. То есть нужно было время на адаптацию. Поскольку у национальной команды нет сборов как таковых, то за короткое время тяжело реализовать все свои идеи. Учитывая, еще и тот факт, что все футболисты играют в разных клубах, и везде своя интенсивность. При этом не стоит забывать, что в отборе на чемпионат мира в Катаре у нас была нормальная ситуация по очкам: мы вышли со второго места и еще должны были провести матч. Поэтому не совсем понятно о чем говорит Черданцев. Но если он разбирается в футболе, то говорил бы об этом немного иначе. Это высказывание может быть связано с тем, что его просто задели слова Карпина о комментаторах или у них там какой-то междусобойчик. Если он правда так считает, то, наверное, в футболе он не совсем разбирается, как сказал Карпин.
Ранее Черданцев заявил, что сборная России чудовищно играла еще до отстранения. Также комментатор добавил, что это была самая слабая сборная за последние несколько лет.
- Или уже заигрался???
- Или уже заигрался???
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1392169/lunyov-andrey-dinamo 29.10.2024
- Так и хочется спросить "эксперта" - А ты сам-то в футболе разбираешься? Играл в Зените, был на первых ролях, в сборную вызывали - нет, бляха, в Европу потянуло... За "длинным" Евро... (А то ты в России мало получал!)
- Сам "Великий Байер" его, видите ли, пригласил!
- Была карьера, дом, семья - всё бросил, и "попёрся" в Европу... Ну и что? Помыкался там пару лет по арендам, и, как "побитая собака", вернулся на Родину! В Россию! (Хорошо, что хоть в взяли в клуб РПЛ...)
- Сыграл десяток матчей, и снова возомнил себя "великим футбольным экспертом", у чащим нас правильно понимать, что такое футбол!...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1392169/lunyov-andrey-dinamo 29.10.2024
- Так и хочется спросить "эксперта" - А ты сам-то в футболе разбираешься? Играл в Зените, был на первых ролях, в сборную вызывали - нет, бляха, в Европу потянуло... За "длинным" Евро... (А то ты в России мало получал!)
- Сам "Великий Байер" его, видите ли, пригласил!
- Была карьера, дом, семья - всё бросил, и "попёрся" в Европу... Ну и что? Помыкался там пару лет по арендам, и, как "побитая собака", вернулся на Родину! В Россию! (Хорошо, что хоть в взяли в клуб РПЛ...)
- Сыграл десяток матчей, и снова возомнил себя "великим футбольным экспертом", у чащим нас правильно понимать, что такое футбол!...