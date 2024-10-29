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Лунёв о Черданцеве: «Он не совсем разбирается в футболе»

вчера, 13:21

Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв отреагировал на слова комментатора Георгия Черданцева об уровне игры сборной России при главном тренере Валерии Карпине.

Не согласен с тем, что это была худшая команда. Надо понимать, что тогда была перестройка: новый тренер, другие требования и новые идеи. То есть нужно было время на адаптацию. Поскольку у национальной команды нет сборов как таковых, то за короткое время тяжело реализовать все свои идеи. Учитывая, еще и тот факт, что все футболисты играют в разных клубах, и везде своя интенсивность. При этом не стоит забывать, что в отборе на чемпионат мира в Катаре у нас была нормальная ситуация по очкам: мы вышли со второго места и еще должны были провести матч. Поэтому не совсем понятно о чем говорит Черданцев. Но если он разбирается в футболе, то говорил бы об этом немного иначе. Это высказывание может быть связано с тем, что его просто задели слова Карпина о комментаторах или у них там какой-то междусобойчик. Если он правда так считает, то, наверное, в футболе он не совсем разбирается, как сказал Карпин.

Ранее Черданцев заявил, что сборная России чудовищно играла еще до отстранения. Также комментатор добавил, что это была самая слабая сборная за последние несколько лет.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ БиллиБоб (раскрыть)
вчера в 20:27
- Ну??? А он что, заиграл?
- Или уже заигрался???
Сп62
Сп62
вчера в 19:54
Поэтому трансляции матчей с Черданцевым смотрят с выключенным звуком.
БиллиБоб
БиллиБоб ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 17:59
Так а что плохого в том, чтобы стремиться к лучшему и в данном случае попытаться заиграть в более сильных чемпионатах?
Хиромант
Хиромант
вчера в 15:39
Лунёв о Черданцеве: «Он не совсем разбирается в футболе»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1392169/lunyov-andrey-dinamo 29.10.2024

- Так и хочется спросить "эксперта" - А ты сам-то в футболе разбираешься? Играл в Зените, был на первых ролях, в сборную вызывали - нет, бляха, в Европу потянуло... За "длинным" Евро... (А то ты в России мало получал!)
- Сам "Великий Байер" его, видите ли, пригласил!
- Была карьера, дом, семья - всё бросил, и "попёрся" в Европу... Ну и что? Помыкался там пару лет по арендам, и, как "побитая собака", вернулся на Родину! В Россию! (Хорошо, что хоть в взяли в клуб РПЛ...)
- Сыграл десяток матчей, и снова возомнил себя "великим футбольным экспертом", у чащим нас правильно понимать, что такое футбол!...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:10
"не совсем разбирается" или "совсем не разбирается"?)))
альсато
альсато
вчера в 14:41
А ЧЕРДАНЦЕВ то прав!!!))))...и КАСТРЮЛЯ тут не причем!....Мы имеем то, что имеем на сегодняшний день!...уровень игроков Сборной (других нет на сегодня) желает иметь лучшего!...уж поверьте, мне за 55ть лет-есть с чем сравнивать!!!)))))
n3mqfe4w7agz
n3mqfe4w7agz
вчера в 14:19
В общем Черданцев плюет против ветра в свое же болото.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:15, ред.
Лунёв очень деликатен - по отношению к Черданцеву частицу "не" мог бы поставить через слово - "Он совсем Не разбирается в футболе"...)
drug01
drug01
вчера в 13:49
Такое смутное время такова и сборная!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:27
Карпин устроил из сборной проходной двор... Ее, как таковой, просто нет.
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