Черданцев ответил Лунёву: «Нужно выбирать выражения»

Комментатор «Матч ТВ» попросил от вратаря «Динамо» уважения.

Речь шла про игры в отборе к чемпионату мира три года назад. Сегодняшние игры обсуждать не имеет смысла. Да, был результат. Но футбол — зрелищная игра. Это игра не только на результат. Люди ходят на футбол смотреть игру, а не счет на табло. Не о чем спорить — по качеству наши матчи в отборочном цикле были невнятные. Можно посмотреть на сборную Англии на последнем чемпионате Европы, которая дошла до финала, но играла очень незрелищно. Даже если Лунев это сказал в шутку, мне кажется, нужно выбирать выражения, тем более по отношению к человеку, который на 20 лет старше и работает в этой индустрии в два раза дольше. Я себе никогда не позволял что‑то подобное в отношении Лунева даже после неудачных для него матчей. Нужно все‑таки проявлять взаимное уважение.