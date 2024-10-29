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Черданцев ответил Лунёву: «Нужно выбирать выражения»

вчера, 16:33

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев попросил от вратаря «Динамо» Андрея Лунёва уважения.

Речь шла про игры в отборе к чемпионату мира три года назад. Сегодняшние игры обсуждать не имеет смысла. Да, был результат. Но футбол — зрелищная игра. Это игра не только на результат. Люди ходят на футбол смотреть игру, а не счет на табло. Не о чем спорить — по качеству наши матчи в отборочном цикле были невнятные. Можно посмотреть на сборную Англии на последнем чемпионате Европы, которая дошла до финала, но играла очень незрелищно. Даже если Лунев это сказал в шутку, мне кажется, нужно выбирать выражения, тем более по отношению к человеку, который на 20 лет старше и работает в этой индустрии в два раза дольше. Я себе никогда не позволял что‑то подобное в отношении Лунева даже после неудачных для него матчей. Нужно все‑таки проявлять взаимное уважение.

Ранее Лунёв заявил, что комментатор не разбирается в футболе, если считает, что сборная России ужасно играла в отборочном цикле к чемпионату мира‑2022.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 21:00
Стаж не равен мастерству. Ценз на пенсию только. Какие наши комментаторы нежные, слово поперек не скажи.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:19
Такой маститый тележурналист (каким себя Жора сам считает) , а через весь комментарий "сквозит" прямо детская обида -"Я себе никогда не позволял что‑то подобное... " . В памяти сразу всплыл давнишний случай, когда то на одном интернет канале А. Бубнов в своём эмоциональном стиле разбирал ТТХ игр, команд , игроков , что видно очень раздражало Жорика (у них как раз была , что то похожее в СМИ на взаимную пикировку), так вот Чердак в одном из интервью заявил примерно следующие - "А тем кто слушает Бубнова самое место в сумасшедшем доме." То есть Сашу напрямую побоялся упрекнуть за его сверх возбуждённую подачу материала ( ну правильно можно и в бубен получить) , а решил "уколоть оппонента через аудиторию . С тех пор Жорик как журналист для меня перестал существовать.
А тут Черданцев толкует про взаимное уважение...)
cska1948
cska1948
вчера в 19:54
Лунёв сказал то, что сказал В.Карпин,только своими словами. Напомню, что сказал В.Карпин: "... Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю: «Чего вы тогда лезете оценивать? Вы ж не эксперты!"
Но российские комментаторы возомнили себя последней инстанцией перед футбольным богом. А заявление Черданцева, что он 30 лет в профессии напоминает монолог Михаила Жванецкого «Давно ли я в футболе?».
Борис2876
Борис2876
вчера в 19:03
Любит же Черданец себя похвалить, хотя сам бездарь. Можно всю жизнь создавать видимость, что что то понимаешь.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:13
Типичный комментатор срач ТВ))
Раньше вообще такого не было, каждый занимался своим делом, а щас в век интернета, такое несут....
shlomo
shlomo
вчера в 17:11
А кто говорит что Чердак разбирается в футболе....:)))... похоже только он сам.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:10
От себя в адрес г-на Черданцева скажу только, что можно работать в этой индустрии "всю жизнь" и быть на 30 лет старше оппонента, но порой молоть такую чепуху, что впору уши затыкать ваткой, а сверху запечатывать их сургучом. Именно так и хочется поступить, когда порой приходится слушать "известного" комментатора.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:54
Чердак в два раза больше в этой индустрии а толку ноль
4RT
4RT
вчера в 16:44
Черданцеву вообще лучше рот не открывать. Ни одной фамилии футболиста не может назвать без ошибки
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