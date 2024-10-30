Александр Мостовой готов пройти стажировку в «Динамо» или «Зените»

Экс-футболист сборной России готов к стажировкам в «Динамо» и «Зените».

Да, я слышал слова Лички и рассматриваю вариант стажировки. Надо уважать календарь «Динамо», потому что там игры и все прочее. Тем более после подставы со «Спартаком» приходится не задумываться над этим, а просто спокойно искать вариант и идти к тем людям, которые открыты. Пойду ли стажироваться в «Зенит», если позовут? Почему нет? Конечно!