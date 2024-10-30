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Александр Мостовой готов пройти стажировку в «Динамо» или «Зените»

вчера, 08:40

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой готов к стажировкам в «Динамо» и «Зените».

Да, я слышал слова Лички и рассматриваю вариант стажировки. Надо уважать календарь «Динамо», потому что там игры и все прочее. Тем более после подставы со «Спартаком» приходится не задумываться над этим, а просто спокойно искать вариант и идти к тем людям, которые открыты. Пойду ли стажироваться в «Зенит», если позовут? Почему нет? Конечно!

Ранее «Спартак» отказал бывшему игроку клуба в согласованной стажировке.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:01, ред.
Разумно пройти стажировку у Галактионова или может быть Мусаева, но это не точно. Остальные тренеры не вызывают доверия в РПЛ от слова совсем. Придётся Мостовому подхватить эту шарлатанскую заразу если ещё не. У Саши с большой долей вероятности она может быть встроена по умолчанию.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 11:56
Ну если так, тогда это меняет дело.)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:44
Цель его стажировки не перенять опыт у наставника команды, а получить отметку о прохождении стажировки в клубе определённого уровня, в общем чистая формальность.
Capral
Capral
вчера в 10:17
Был лучшего мнения о Мостовом. А у кого стажироваться- у Семака и у чеха? Ну и, чему он там научится? Похоже, что Мост, постепенно превращается из Царя в шута. Жаль, если так...
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
вчера в 10:02
Мостовой уже куда угодно готов идти, лишь бы звали
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:27, ред.
В Динамо, а почему нет? Там хорошая база и место жительства менять не надо. А после отказа от родного ему Спартака вариант с ЦСКА или Динамо стали бы ниболее логичными в такой ситуации.
Болейте за своих, а не против чужих!
7g4qn4j9cw4r
7g4qn4j9cw4r
вчера в 09:07
Отдамся в хорошие руки. О себе: Разговорчивый, требовательный к другим, настороженно отношусь к рыжим и испанцам, особенно в сочетании. С недавних пор сильно не люблю Спартак. Также сильно не люблю работать и критику в свой адрес. Если всё-таки найдётся желающий вот на это всё, звонить на МатчТВ. Спросить Царя.
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:47
Я бы поостерёгся, на месте Динамо и Зенита, делать шаги навстречу Мостовому. Он сначала пройдёт стажировку, а потом будет поносить тех, кто сделал ему добро. Да и тренером ему уже поздновато становиться. Ведь начинать с низов он считает ниже своего достоинства. А большие клубы его не пригласят.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:41
Значит разрешили стажировку.
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