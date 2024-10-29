Царукян: «Мне нравится философия Ганчаренко»

Полузащитник «Пари НН» поделился впечатлениями от работы под руководством тренера .

Есть ли уже изменения в игре при Ганчаренко? Да, конечно. Он нам говорит играть смелее с мячом и без, рисковать. Илич нам тоже все объяснял, но не было конкретики. Мне нравится философия Ганчаренко. Он говорит, что мы будем ошибаться, но нужно рисковать, играть смелее.