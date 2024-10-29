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Царукян: «Мне нравится философия Ганчаренко»

вчера, 18:18

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян поделился впечатлениями от работы под руководством тренера Виктора Ганчаренко.

Есть ли уже изменения в игре при Ганчаренко? Да, конечно. Он нам говорит играть смелее с мячом и без, рисковать. Илич нам тоже все объяснял, но не было конкретики. Мне нравится философия Ганчаренко. Он говорит, что мы будем ошибаться, но нужно рисковать, играть смелее.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:07
Надо бы и мне в тренеры пойти. И нужно то всего ничего: лишь сказать своим подопечным, чтобы они играли смелее и рисковали, и всё - перед вами готовый тренер.
ntuuxe5a543g
ntuuxe5a543g
вчера в 20:42
Тренер опытный, Пари НН повезло.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:15
На то он - тренер, чтобы продумать сценарий игры..
shur
shur
вчера в 18:46
...армяне,нация дальновидная...! Риск,конкретика,философия и это в
22 -два годика, блеснул эрудицией, в основе точно будет играть стабильно!
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