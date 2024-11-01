Правительство Саудовской Аравии прибыло на переговоры с Винисиусом

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вчера, 18:41

Правительство Саудовской Аравии прибыло в Мадрид (Испания) с целью провести переговоры с 24-летним крайним нападающим мадридского «Реала» .

По информации источника, саудовцы желают, чтобы бразильский футболист перешёл в «Аль-Хиляль». Они хотят представить Винисиусу амбициозный спортивный проект.

Подчёркивается, что они уже предложили нападающему контракт, рассчитанный на четыре сезона, с годовой зарплатой, которую ранее не получал ни один футболист в мире.