Правительство Саудовской Аравии прибыло на переговоры с Винисиусом

Правительство Саудовской Аравии прибыло в Мадрид (Испания) с целью провести переговоры с 24-летним крайним нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором.
По информации источника, саудовцы желают, чтобы бразильский футболист перешёл в «Аль-Хиляль». Они хотят представить Винисиусу амбициозный спортивный проект.
Подчёркивается, что они уже предложили нападающему контракт, рассчитанный на четыре сезона, с годовой зарплатой, которую ранее не получал ни один футболист в мире.
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Не пропустите! Во всех спортивных ресурсах, футбольных изданиях и бульварных газетах! От создателей "Мбаппе переходит в Реал", "Мбаппе передумал" и "Мбаппе переходит в Реал - 2". Новый остросюжетный, драматический сериал "Винисиус уходит из Реала!"