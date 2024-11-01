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Правительство Саудовской Аравии прибыло на переговоры с Винисиусом

вчера, 18:41

Правительство Саудовской Аравии прибыло в Мадрид (Испания) с целью провести переговоры с 24-летним крайним нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором.

По информации источника, саудовцы желают, чтобы бразильский футболист перешёл в «Аль-Хиляль». Они хотят представить Винисиусу амбициозный спортивный проект.

Подчёркивается, что они уже предложили нападающему контракт, рассчитанный на четыре сезона, с годовой зарплатой, которую ранее не получал ни один футболист в мире.

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Все комментарии
la-respect0
la-respect0
сегодня в 11:06
А Перес им сходу - Вы кто такие ?Я вас не звал!Идите нх отсюда!)))
AKH
AKH
сегодня в 10:39
Скоро уже на саммите Г20 будут обсуждатся трансферы футболистов. Все к тому идет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:27
Да рановато ему пока к саудитам .
k973qeaf5mma
k973qeaf5mma
вчера в 20:10
Туда ему и дорога, нытик он большой
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:30
Реал не потеряет
112910415
112910415
вчера в 19:27
прямо целое правительство ?
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:24
Неудивительно, что правительство Саудовской Аравии активно привлекает звёзд футбола. Предложение Винисиусу с такой зарплатой — это серьезный сигнал. Если проект будет действительно амбициозным, это может стать интересным этапом в его карьере.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:15
И время как правильно выбрали...
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
вчера в 19:03
Вот там его место
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:57
Неужели королевская семья саудитов прибыла на переговоры с футболистом? Видимо Перес запросит очень хорошие деньги за него и ему положат где то в районе 50 млн в год. А может и больше. В футболе от спорта не осталось уже ничего. Только деньги и бизнес.
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:54
Ну всё, начался новый сериал. Многосерийный, многосезонный. Только сагу с Мбаппе начали забывать, и тут на тебе:

Не пропустите! Во всех спортивных ресурсах, футбольных изданиях и бульварных газетах! От создателей "Мбаппе переходит в Реал", "Мбаппе передумал" и "Мбаппе переходит в Реал - 2". Новый остросюжетный, драматический сериал "Винисиус уходит из Реала!"
Barcelona
Barcelona
вчера в 18:48
Деньги =амбиции!
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 18:48
Ну вот.. Не успели высохнуть мои "чернила" после предыдущего коммента - а они уже здесь.. Пфф.. 🤭😆
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 18:47
Деньги на ветер.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:43
Винисиус: "амбициозный спортивный проект, бешенная зп, это все замечательно, НО как дела с расизмом? Скольких людей будете наказывать, когда я начну жаловаться?? "
Гость
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