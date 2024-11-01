Винисиус начал думать об уходе из «Реала» после невыигрыша «Золотого мяча»

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вчера, 17:39

Крайний нападающий мадридского «Реала» и его окружение начали активнее изучать возможность потенциального ухода из «Королевского клуба» после того, как бразильскому футболисту не удалось выиграть «Золотой мяч» — 2024.

По информации источника, в окружении Винисиуса выделяют несколько причин, способных повлиять на уход нападающего из клуба.

Во-первых, выступая в чемпионате Испании, бразилец всё больше чувствует незащищённость, поскольку регулярно сталкивается с расистскими оскорблениями в свой адрес. Винисиусу не нравится, что периодически судьи наказывают не оскорбляющих его людей, а самого игрока, эмоционально реагирующего на проявления расизма.

Во-вторых, в окружении нападающего осознают важность личного бренда футболиста. В «Реале» Винисиусу сложнее выделяться на фоне других звёздных игроков таких, как например, Килиан Мбаппе или Джуд Беллингем. Кроме того, игрок понимает, что он не выиграл «Золотой мяч» — 2024, поскольку часть голосов была отдана именно за его партнёров по «Реалу».