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Винисиус начал думать об уходе из «Реала» после невыигрыша «Золотого мяча»

вчера, 17:39

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и его окружение начали активнее изучать возможность потенциального ухода из «Королевского клуба» после того, как бразильскому футболисту не удалось выиграть «Золотой мяч» — 2024.

По информации источника, в окружении Винисиуса выделяют несколько причин, способных повлиять на уход нападающего из клуба.

Во-первых, выступая в чемпионате Испании, бразилец всё больше чувствует незащищённость, поскольку регулярно сталкивается с расистскими оскорблениями в свой адрес. Винисиусу не нравится, что периодически судьи наказывают не оскорбляющих его людей, а самого игрока, эмоционально реагирующего на проявления расизма.

Во-вторых, в окружении нападающего осознают важность личного бренда футболиста. В «Реале» Винисиусу сложнее выделяться на фоне других звёздных игроков таких, как например, Килиан Мбаппе или Джуд Беллингем. Кроме того, игрок понимает, что он не выиграл «Золотой мяч» — 2024, поскольку часть голосов была отдана именно за его партнёров по «Реалу».

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Все комментарии
Hamman
Hamman
вчера в 18:25
Новость из разряда ,,одна бабка в очереди в поликлинике сказала ". Сейчас будет вагон вбросов про недовольство Винисиуса. Не нужно вестись на всякую желтуху.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:23
В Ливерпуле мог бы заменить Садьо Мане
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:22
Я не могу понять, какого фига черному обидно когда ему говорят что он черный? Белый же не обижается если его назвать белым. Он долларовый миллионер, звезда, очень успешный игрок. Зачем обижаться вообще? Чем больше его это задевает, тем интереснее его врагам обзывать его
UncleZack
UncleZack
вчера в 18:19
Скатертью дорожка
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 18:17, ред.
А кому он нужен с таким то характером?.. Все "наелись" уже Авейру.. Пусть едет в СА.. Там ему всё простят.. Хе .. ☝️🤭
112910415
112910415
вчера в 18:17
в Африке надо присмотреть клуб
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:15
Это довольно сложная ситуация для Винисиуса Жуниора. Его талант очевиден, но факторы, влияющие на его будущее, очень серьёзные. Очень жаль слышать о том, через что проходит Винисиус. Расизм — это ужасная проблема, и ни один игрок не должен сталкиваться с этим на поле. Если клуб не сможет обеспечить его защиту и поддержку, его решение уйти будет абсолютно оправданным.
борька
борька
вчера в 18:03
Ростов ждет,переезд оплатим
84c39w65nrpq
84c39w65nrpq
вчера в 18:02
Обиделся на весь свет
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:59
Первая мысль - таким образом решил выбить себе контракт пожирнее. Не думаю, что он всерьез рассматривает уход из Реала.

Если рассматривает уход, он глупее, чем я думал. В разное время из Реала ушли Роналду и Бензема, которые считались главными творцами побед, но как показало время Мадрид прекрасно себя чувствует без них, а у них карьера пошла на спад. Также будет с Винисиусом. В сборной Бразилии видно, что он за игрок. К тому же, есть пример Неймара, который ушел из Барселоны, чтобы выиграть ЗМ. И что из этого вышло?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:55
Обиделся что ли,еще успеет получить.
we4v2nfn494n
we4v2nfn494n
вчера в 17:49
Слишком много присосок у него.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:48
Бразилия....или псж
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:48
1млрд саудовских нефтедоллароа заманчивы))) вини понимает, что ему никогда не взять золотой мяч. Единственный шанс был и здесь стал вторым. Однако и арабам стоит задуматься, а стоит вини этого млрд?!)) все таки не обладатель ЗМ... А просто распиаренный бегунок ограниченного амплуа, в за сезон максимум 25 голов забивающий))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:44
Ему бы в Африку, ну или во Францию хотя бы, думаю там расизма нет. Только корейца могут с китайцем перепутать, но это не страшно)))
Гость
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