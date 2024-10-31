Аморим хочет подписать в «Манчестер Юнайтед» двух игроков «Реала»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим близок к назначению в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщается, если португалец возглавит МЮ, он сделает своими трансферными целями двух футболистов «Реала» — Родриго Силву и Эдуардо Камавингу.
Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим близок к назначению в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщается, если португалец возглавит МЮ, он сделает своими трансферными целями двух футболистов «Реала» — Родриго Силву и Эдуардо Камавингу.
на готовенькое каждый сможет и то не у всех получается...!!!
на готовенькое каждый сможет и то не у всех получается...!!!