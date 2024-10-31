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Аморим хочет подписать в «Манчестер Юнайтед» двух игроков «Реала»

вчера, 23:43

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим близок к назначению в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается, если португалец возглавит МЮ, он сделает своими трансферными целями двух футболистов «Реала» — Родриго Силву и Эдуардо Камавингу.

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Все комментарии
AleS
AleS
сегодня в 08:36
Да у МЮ и так состав хороший, надо дисциплину строжайшую держать в команде просто. Всех этих миллионеров розгами по спинке охаживать за малейшую провинность, тогда может начнут в футбол играть.
shur
shur
сегодня в 08:34, ред.
...ты вот побегай,поищи,потренеруй чтобы на человека стал похож, а
на готовенькое каждый сможет и то не у всех получается...!!!
112910415
112910415
сегодня в 05:13
пока это больше похоже на выдумки !
Брулин
Брулин
сегодня в 03:58
Аморим готов отпустить Каземиро, Антони, Эриксена, Линделефа в январе. Тренер хочет видеть в «МЮ» Инасиу, Эдвардса и Гонсалвеша из «Спортинга» (TEAMtalk)
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:09
Во как! Он уже по ходу шорт лист составил))
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
сегодня в 00:02
Чего уж там.. Давай Вини.. Пока он там в шоке после "вечеринки" и Бернабеу.. 😂
Rivera_11
Rivera_11
вчера в 23:52
А можно Дьокериша к Хёйлунду и Зиркзее.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:46
Аморим уже продает/покупает)) а он все ещё в спортинге))
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