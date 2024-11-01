Аморим определился с первой трансферной целью в «Манчестер Юнайтед»

Рубен Аморим назначен на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед».
По данным источника, португалец намерен играть в три центральных защитника, поэтому хочет подписать своего бывшего подопечного из «Спортинга» Усмана Диоманде. Сумма трансфера может составить около 70 млн фунтов стерлингов.
Думаю мы еще услышим такие фамилии как Гонсалвеш, Дьекереш или Юльман которых так же могут связать с МЮ
Думаю мы еще услышим такие фамилии как Гонсалвеш, Дьекереш или Юльман которых так же могут связать с МЮ