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Аморим определился с первой трансферной целью в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 19:15

Рубен Аморим назначен на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, португалец намерен играть в три центральных защитника, поэтому хочет подписать своего бывшего подопечного из «Спортинга» Усмана Диоманде. Сумма трансфера может составить около 70 млн фунтов стерлингов.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:23
Скажу так, я следил за Спортингом уже несколько сезонов, а всё из-за нескольких игроков, которых связывали с Арсеналом и Диоманде как раз один из них. Скажу так, он еще молод и потенциал у ивуарийца огромный, но он очень сырой для АПЛ, ему нужен опытный партнер рядом, а в МЮ таких сейчас нет (есть конечно же Эванс и Мага, но они скорее всего покинут команду), а де Лигт и Йоро еще сами ничего не поняли куда они попали....
Думаю мы еще услышим такие фамилии как Гонсалвеш, Дьекереш или Юльман которых так же могут связать с МЮ
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 20:00
В Спортинге поняли, что на Амориме можно озолотиться.. 🤭
112910415
112910415
вчера в 19:34
будем наблюдать
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:25
Назначение Рубена Аморима на пост главного тренера Манчестер Юнайтед выглядит многообещающе, особенно если он собирается внедрить свою тактику с тремя центральными защитниками. Переход на схему с тремя центральными защитниками может сильно изменить облик команды. Это даст больше гибкости в атаке и укрепит защиту, что важно для Юнайтед.
sihafazatron
sihafazatron ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 19:23
Тен Хааг на португальский переводится как Аморим
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:21
тен Хаг в парике
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:20
В мю защитников и так перебор, может он собирается в 7 цз играть?))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:19, ред.
Первый из Спортинга пошел)))) да ещё и 70 лямов в фунтах!
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