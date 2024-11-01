Аморим определился с первой трансферной целью в «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 19:15

назначен на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, португалец намерен играть в три центральных защитника, поэтому хочет подписать своего бывшего подопечного из «Спортинга» . Сумма трансфера может составить около 70 млн фунтов стерлингов.