ПСЖ хочет купить Винисиуса, чтобы отомстить «Реалу» за переход Мбаппе

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вчера, 21:36

« ПСЖ » крайне заинтересован в приобретении 24-летнего крайнего нападающего мадридского «Реала» .

По информации источника, президент французского гранда испытывает желание отомстить «Королевскому клубу» за переход нападающего из « ПСЖ » в «Реал» минувшим летом.