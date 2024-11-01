ПСЖ хочет купить Винисиуса, чтобы отомстить «Реалу» за переход Мбаппе

«ПСЖ» крайне заинтересован в приобретении 24-летнего крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.
По информации источника, президент французского гранда Нассер Аль-Хелаифи испытывает желание отомстить «Королевскому клубу» за переход нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал» минувшим летом.
В стане «сливочных» не хотят допустить ситуации с Винисиусом, схожей с Мбаппе в «ПСЖ», когда дорогостоящий футболист покинул клуб бесплатно.
ужас, как не реально !
ужас, как не реально !
Ну а кто интересуется, у того шкура на подобную утятину, - как черепаший панцирь.
Ну а кто интересуется, у того шкура на подобную утятину, - как черепаший панцирь.
и будет прав наследник Неймара)))
однако, читаю такие новости и не могу нарадоваться от того, как же горит у Насера))
потуги отомстить Реалу за Мбаппе выглядят довольно жалко и топорно.
и будет прав наследник Неймара)))
однако, читаю такие новости и не могу нарадоваться от того, как же горит у Насера))
потуги отомстить Реалу за Мбаппе выглядят довольно жалко и топорно.
Или мстя в том чтобы обогатить Реал на 200 млн ???)))
Или мстя в том чтобы обогатить Реал на 200 млн ???)))