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ПСЖ хочет купить Винисиуса, чтобы отомстить «Реалу» за переход Мбаппе

вчера, 21:36

«ПСЖ» крайне заинтересован в приобретении 24-летнего крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

По информации источника, президент французского гранда Нассер Аль-Хелаифи испытывает желание отомстить «Королевскому клубу» за переход нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал» минувшим летом.

В стане «сливочных» не хотят допустить ситуации с Винисиусом, схожей с Мбаппе в «ПСЖ», когда дорогостоящий футболист покинул клуб бесплатно.

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Все комментарии
AKH
AKH
сегодня в 10:37
Да в Париже только о мести и думают 😁. Других целей у них нет. Лишь бы заполучить губастого психа. Отомстить Пересу. Еще им надо отомстить Мбаппе, и наказать его мать. Дел прям невпроворот..
зигзаг
зигзаг
сегодня в 09:53, ред.
У ПСыЖ финансов не счесть, нефть льётся через края. А Винисиус после взбучки от Барселоны понимает, что в Испании теперь ловить нечего. И после облома с золотым, выберет Псыж.
112910415
112910415
сегодня в 07:34
ужас, как интересно !
ужас, как не реально !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 03:00, ред.
Новость для тех, кто футболом не интересуется, от слова совсем.
Ну а кто интересуется, у того шкура на подобную утятину, - как черепаший панцирь.
ABir
ABir
вчера в 23:24
Была бы классная рокировка
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:50
В ПСЖ сейчас со звездами не фонтан. Вряд ли купится. Если только кого еще в пару к нему из звезд.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:35
Ну да, только лишь ради этого хотят купить 🤦🏽‍♂️😂 такой бред…
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:13
все бразилы любят деньги, поэтому он не устоит перед предложением ПСЖ,
и будет прав наследник Неймара)))
однако, читаю такие новости и не могу нарадоваться от того, как же горит у Насера))
потуги отомстить Реалу за Мбаппе выглядят довольно жалко и топорно.
shur
shur
вчера в 22:03
...где Вини и где ПСЖ, надо быть идиотом чтобы уйти в давно не перспективный, вечный чемпион Франции, зачахнуть там безповоротно!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:53
И в чем месть? Отвалить Реалу бабла?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:42
У парня 3 года контракта ещё...
Или мстя в том чтобы обогатить Реал на 200 млн ???)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:41
ПСЖ это пристанище каталонского пенсионера и пешехода. Вини туда ни ногой
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:39
ПСЖ это может. Там бабла полно, а вот только мозгов не очень...)))
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