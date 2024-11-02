В «Динамо» ответили на вопрос о возможном продлении контракта с Бальбуэной

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможном продлении договора с защитником Фабианом Бальбуэной.
Доволен ли клуб игрой Бальбуэны? Фабиан — наш капитан, важный игрок «Динамо». В матче с «Ростовом» он хорошо выступил. Вопрос о продлении контракта будет решен по итогам сезона.
Такой дипломатичный намёк Фаби на вероятное предстоящее прощание..
Опыт показывает, что быть игроком сборной южноамериканской страны и на клубном уровне играть в России- дело в наше время довольно тягостное, во всяком случае для Бальбо.
Частые отлучки в сборную тянут за собой проблемы- длительный изнурительный путь в сборную и обратно, перманентные акклиматизации, смена команды, тренеров, партнёров..
Парагвай этой осенью выступил весьма удачно, победив в отборе на
мундиаль-26 Венесуэлу и Бразилию, сделал ничьи в Уругвае и Эквадоре и имеет шансы пробраться в финанальную часть турнира.
При этом, впереди ещё много важнейших матчей в этом сезоне.
На сборную и клуб Фаби явно не хватает, он этого не вывозит, а сборной он "болеет" больше, чем делами клуба, это всё более заметно.
На чемпионате мира Бальбо никогда не был, возможность там сыграть у него будет единственная и последняя, ему уже 33..
Такой дипломатичный намёк Фаби на вероятное предстоящее прощание..
Опыт показывает, что быть игроком сборной южноамериканской страны и на клубном уровне играть в России- дело в наше время довольно тягостное, во всяком случае для Бальбо.
Частые отлучки в сборную тянут за собой проблемы- длительный изнурительный путь в сборную и обратно, перманентные акклиматизации, смена команды, тренеров, партнёров..
Парагвай этой осенью выступил весьма удачно, победив в отборе на
мундиаль-26 Венесуэлу и Бразилию, сделал ничьи в Уругвае и Эквадоре и имеет шансы пробраться в финанальную часть турнира.
При этом, впереди ещё много важнейших матчей в этом сезоне.
На сборную и клуб Фаби явно не хватает, он этого не вывозит, а сборной он "болеет" больше, чем делами клуба, это всё более заметно.
На чемпионате мира Бальбо никогда не был, возможность там сыграть у него будет единственная и последняя, ему уже 33..