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В «Динамо» ответили на вопрос о возможном продлении контракта с Бальбуэной

вчера, 17:18

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможном продлении договора с защитником Фабианом Бальбуэной.

Доволен ли клуб игрой Бальбуэны? Фабиан — наш капитан, важный игрок «Динамо». В матче с «Ростовом» он хорошо выступил. Вопрос о продлении контракта будет решен по итогам сезона.

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Все комментарии
3xy9s77523vv
3xy9s77523vv
вчера в 20:49
Если много не попросит, то продлят.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:24
Если пойдёт на понижение зарплаты, то возможно ещё на годик продлит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:01
Сильный игрок...несомненно надо продлевать контракт.....
В каждой команде должен быть такой....борзой...харизматично-брутальный барбос....
баск
баск
вчера в 18:03, ред.
Вот-вот, по итогам сезона, как раз когда закончится контракт.
Такой дипломатичный намёк Фаби на вероятное предстоящее прощание..

Опыт показывает, что быть игроком сборной южноамериканской страны и на клубном уровне играть в России- дело в наше время довольно тягостное, во всяком случае для Бальбо.

Частые отлучки в сборную тянут за собой проблемы- длительный изнурительный путь в сборную и обратно, перманентные акклиматизации, смена команды, тренеров, партнёров..

Парагвай этой осенью выступил весьма удачно, победив в отборе на
мундиаль-26 Венесуэлу и Бразилию, сделал ничьи в Уругвае и Эквадоре и имеет шансы пробраться в финанальную часть турнира.
При этом, впереди ещё много важнейших матчей в этом сезоне.

На сборную и клуб Фаби явно не хватает, он этого не вывозит, а сборной он "болеет" больше, чем делами клуба, это всё более заметно.
На чемпионате мира Бальбо никогда не был, возможность там сыграть у него будет единственная и последняя, ему уже 33..
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:56
По итогам сезона это такой неопределённый ответ
drug01
drug01
вчера в 17:32
Основной игрок зачем менять!!!
Вещий
Вещий
вчера в 17:28
Время еще есть... но думаю что продлят
Гость
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