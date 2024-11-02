В «Динамо» ответили на вопрос о возможном продлении контракта с Бальбуэной

Гендиректор «Динамо» высказался о возможном продлении договора с защитником .

Доволен ли клуб игрой Бальбуэны? Фабиан — наш капитан, важный игрок «Динамо». В матче с «Ростовом» он хорошо выступил. Вопрос о продлении контракта будет решен по итогам сезона.