«Ман Сити» пытается как можно быстрее продлить контракт с Родри

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сегодня, 00:11

В «Манчестер Сити» серьёзно обеспокоены интересом мадридского «Реала» к опорному полузащитнику «горожан» , который 28 октября был признан лучшим футболистом минувшего сезона.

По информации источника, в английском клубе хотят как можно быстрее продлить контракт с 28-летним футболистом, заканчивающийся летом 2027 года.

Приоритетом «Манчестер Сити» является достижение пролонгации трудового соглашения с Родри до завершения нынешнего сезона.

В стане «горожан» считают, что получение Родри «Золотого мяча» свидетельствует о прогрессе «Манчестер Сити» как клуба.