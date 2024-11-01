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«Ман Сити» пытается как можно быстрее продлить контракт с Родри

сегодня, 00:11

В «Манчестер Сити» серьёзно обеспокоены интересом мадридского «Реала» к опорному полузащитнику «горожан» Родри, который 28 октября был признан лучшим футболистом минувшего сезона.

По информации источника, в английском клубе хотят как можно быстрее продлить контракт с 28-летним футболистом, заканчивающийся летом 2027 года.

Приоритетом «Манчестер Сити» является достижение пролонгации трудового соглашения с Родри до завершения нынешнего сезона.

В стане «горожан» считают, что получение Родри «Золотого мяча» свидетельствует о прогрессе «Манчестер Сити» как клуба.

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Все комментарии
6kg549hjp9bh
6kg549hjp9bh
сегодня в 06:34
Денег по любому придется выложить.
112910415
112910415
сегодня в 06:00
агент выкатит мощные условия !
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:39
Как же офигенно будет, если Родри окажется не только топовым бокс-ту-боксом, но и эмпатичным человеком, и, не погонится в родные края в сыт накушаться паэльи и поиграть за условно-лучший клуб мира, но и припомнить где он обрел свое величие, за что и получил ЗМ, - заслуженно! нехватает в нынешнем футболе таких ребят!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:24
Нужно поторопиться...
Реалу нужна свежая кровь, особенно если она течёт в жилах отличного опорного полузащитника, к тому же обладателя Золотого Мяча. Родри должен хорошо подумать, кому отдать предпочтение. Говорят, Гвардиола уходит, в таком случае лучше выбрать Королевский клуб....
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:22
Значит надо просто улучшить контракт.
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