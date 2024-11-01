«Ман Сити» пытается как можно быстрее продлить контракт с Родри

В «Манчестер Сити» серьёзно обеспокоены интересом мадридского «Реала» к опорному полузащитнику «горожан» Родри, который 28 октября был признан лучшим футболистом минувшего сезона.
По информации источника, в английском клубе хотят как можно быстрее продлить контракт с 28-летним футболистом, заканчивающийся летом 2027 года.
Приоритетом «Манчестер Сити» является достижение пролонгации трудового соглашения с Родри до завершения нынешнего сезона.
В стане «горожан» считают, что получение Родри «Золотого мяча» свидетельствует о прогрессе «Манчестер Сити» как клуба.
Реалу нужна свежая кровь, особенно если она течёт в жилах отличного опорного полузащитника, к тому же обладателя Золотого Мяча. Родри должен хорошо подумать, кому отдать предпочтение. Говорят, Гвардиола уходит, в таком случае лучше выбрать Королевский клуб....
Реалу нужна свежая кровь, особенно если она течёт в жилах отличного опорного полузащитника, к тому же обладателя Золотого Мяча. Родри должен хорошо подумать, кому отдать предпочтение. Говорят, Гвардиола уходит, в таком случае лучше выбрать Королевский клуб....