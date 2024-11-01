В «Баварии» высказались о новом контракте Мусиалы

Спортивный директор «Баварии» высказался о ситуации с продлением контракта с полузащитником .

Мы делаем свою работу. Мы ведем переговоры в фоновом режиме. Мы объявим что-то, когда будет что объявить. Конечно, у обеих сторон есть свои желания. Есть план состава на ближайшие несколько лет.