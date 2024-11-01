В «Баварии» высказались о новом контракте Мусиалы

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о ситуации с продлением контракта с полузащитником Джамалом Мусиалой.
Мы делаем свою работу. Мы ведем переговоры в фоновом режиме. Мы объявим что-то, когда будет что объявить. Конечно, у обеих сторон есть свои желания. Есть план состава на ближайшие несколько лет.
мюнхенский клуб каким то удивительным образом находит таланты,
которые в итоге чаще всего становятся звездами.
Алаба, Киммих, Дэвис и т.д..
конечно, были и промахи)) чего стоит Ренату Саншеш.
а вот Мусиала способен стать ярким и важным игроком Баварии на долгие годы..
и вряд ли он сам уйдет из мюнхенского клуба.
деньги здесь не играют главной роли.
для Мусиалы есть вещи важнее повышения зарплаты.
ему важно видеть, что команда, за которую он играет, обладает потенциалом
для победы в Лиге чемпионов.
вот главная его цель. И если Бавария и Мусила поднимут кубок ЛЧ, то игрок точно получит Золотой мяч.
мюнхенский клуб каким то удивительным образом находит таланты,
которые в итоге чаще всего становятся звездами.
Алаба, Киммих, Дэвис и т.д..
конечно, были и промахи)) чего стоит Ренату Саншеш.
а вот Мусиала способен стать ярким и важным игроком Баварии на долгие годы..
и вряд ли он сам уйдет из мюнхенского клуба.
деньги здесь не играют главной роли.
для Мусиалы есть вещи важнее повышения зарплаты.
ему важно видеть, что команда, за которую он играет, обладает потенциалом
для победы в Лиге чемпионов.
вот главная его цель. И если Бавария и Мусила поднимут кубок ЛЧ, то игрок точно получит Золотой мяч.