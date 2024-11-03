«Ливерпуль» готов заплатить € 119 млн за Тчуамени

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вчера, 11:21

«Ливерпуль» желает усилить состав грядущей зимой для увеличения шансов на завоевание чемпионства, в связи с чем проявляет интерес к опорному полузащитнику мадридского «Реала» .

По информации источника, «королевский клуб» оценивает французского футболиста в £ 100 млн (€ 119 млн). Однако мерсисайдцы готовы заплатить серьёзную денежную сумму за точечное усиление состава.

В нынешнем сезоне Тчуамени принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.