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«Ливерпуль» готов заплатить € 119 млн за Тчуамени

вчера, 11:21

«Ливерпуль» желает усилить состав грядущей зимой для увеличения шансов на завоевание чемпионства, в связи с чем проявляет интерес к опорному полузащитнику мадридского «Реала» Орельену Тчуамени.

По информации источника, «королевский клуб» оценивает французского футболиста в £ 100 млн (€ 119 млн). Однако мерсисайдцы готовы заплатить серьёзную денежную сумму за точечное усиление состава.

В нынешнем сезоне Тчуамени принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 20:04
Тчуамени отличный игрок, просто в Реале полный дизбаланас, поэтому трудно ему там раскрыться полностью, он стоит между хаусной атакой, и такой же обороной. Там любому опорнику будет трудно. Думаю не один клуб не прогадает купив его, лямов 90-100 он стоит конечно
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:09
Думаю Тчуамени пригодился бы многим командам. В Ливерпуле при Слоте отлично заиграл Гравенберг, которому небыло места у Клоппа. Думаю нидерландец и француз стали бы серьезной силой в центре поля Ливерпуля! Может и Артета попробует навязать борьбу за подписание игрока?! Нам нкжна замена Парти, и вот, хороший вариант, правда дороговатый, думаю млн 80 это потолок
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 14:16
Может они путают Ливерпуль с МЮ?
Анри 47
Анри 47
вчера в 14:02
Берите Френки де Йонг
Он очень хороший футболист
Анри 47
Анри 47
вчера в 14:00
Он не стоит таких денег его цена 40-60 млн
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 13:20, ред.
Надо вначале устроить смотрины: посмотреть зубы и т.д., забыли уже, как рабов покупали? И переходить на бартер, отдать 4...5 своих рабов, деньги ничто. Кстати, а раба будут спрашивать?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:29
Да сомневаюсь, что Ливерпуль заплатит даже половину. Он не стоит таких денег.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:25
На острове денег шальных в футболе не счесть...им по-боку на кого и сколько тратить...
Мадриду два года понадобилось чтоб понять что он "английский пациент"....созрели...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:14
Ливерпуль готов платит более 100 млн за среднего игрока???
Migelito
Migelito
вчера в 12:01, ред.
А точно про английский Ливерпуль речь? Там обычно торги вплоть до пенса. А тут за сто млн))
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:44
119 млн евро за опорника без паса? Ну такое.
YNWA
YNWA
вчера в 11:34
Да он и половину этих денег не стоит!
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:33
Опорник, даже очень хороший, не сильно бросается в глаза. Потому к ним меньше внимания. Но обойтись без них никак нельзя. Они играют важную роль в любой команде. В Ливерпуле есть проблема, потому ее хотят устранить.
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:31, ред.
Было бы неплохо. Среднюю линию Реалу нужно укреплять, особенно после ухода Крооса и скорого ухода Модрича, а Тчуамени - это к сожалению слабое звено в этой средней линии. Бесспорно хороший, талантливый полузащитник, но уж очень нестабильный, а нестабильный опорник - это провал одновременно и средней и защитной линий.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:28
Это переплата очень серьезная. Про Челси бы поверил)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:24
Мало купить, надо чтобы ещё вписался в игру...
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