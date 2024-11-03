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«Барселона» может приобрести голкипера «Лилля»

вчера, 08:08

Голкипер «Лилля» Лукас Шевалье рассматривается «Барселоной» как один из кандидатов на возможное усиление следующим летом.

По данным источника, футболист не только нравится «блаугранас», но и клуб уже сделал первые шаги, чтобы выяснить некоторые детали относительно возможных трансферных переговоров. «Барселона» следит за 22-летним французским вратарем ещё с прошлого сезона, когда он играл за «Лилль», который затем квалифицировался в Лигу чемпионов.

Отмечается, что «Барселона» после травмы Марк-Андре тер Штегена и сомнений, возникших вокруг Иньяки Пеньи, усилила своё внимание к трансферному рынку голкиперов.

Агент Шевалье, Миккель Бек, хорошо знаком с каталонским клубом, поскольку уже много лет представляет интересы экс-игрока «блаугранас» Люка Диня. Он провёл несколько встреч с различными клубами, которые уже поинтересовались желанием Шевалье и намерениями «Лилля» относительно возможного трансфера.

В «Барселоне» убеждены, что Лукас Шевалье, который имеет контракт с французами до 2027 года, не покинет «Лилль» менее чем за € 40 млн

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Все комментарии
AKH
AKH
вчера в 13:28
Продадут Ямаля ПСЖ и будут у них деньги на Шевалье :)
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:32
Для начала нужно с финансами разобраться, а уж потом строить планы...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:16
Барсе пока не до вратаря. Мы пока не видели, как сыграет за Барсу Войцех. Жаль, Сафонов в псж ))Барселоне он точно пригодился бы... И после ухода Марка стал бы основным вратарём каталонского клуба.
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:16
Скорее всего Барселона не может, а хочет приобрести голкипера. Сомневаюсь, что у них есть для этого деньги. Клуб слишком много должен и новые кредиты получать всё труднее и труднее. Да и долги надо отдавать. Так что им, скорее всего придётся продавать кого-то из игроков.
Гость
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