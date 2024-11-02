«Бавария» намерена расстаться с Горецкой

«Бавария» планирует расстаться с полузащитником Леоном Горецкой.
Сообщается, что зимой футболист уходить не намерен, свою ситуацию он изучит летом.
По слухам, у хавбека есть вариант продолжения карьеры в Англии.
«Бавария» планирует расстаться с полузащитником Леоном Горецкой.
Сообщается, что зимой футболист уходить не намерен, свою ситуацию он изучит летом.
По слухам, у хавбека есть вариант продолжения карьеры в Англии.
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Попадание комментария в блок лучших зависит от ряда факторов. Также комментарий может быть убран из лучших VIP пользователем и иногда модератор может убрать комментарий из блока ввиду важных причин.
По поводу скопированных комментариев других пользователей сайта либо скопированного с других Интернет-ресурсов с целью попасть в блок лучших - этого следует избегать, если пользователь хочет иметь достаточно высокие шансы на успех в этом деле и получение очков для ставок за счёт этого.