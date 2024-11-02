Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2024/2025

«Бавария» намерена расстаться с Горецкой

вчера, 17:51

«Бавария» планирует расстаться с полузащитником Леоном Горецкой.

Сообщается, что зимой футболист уходить не намерен, свою ситуацию он изучит летом.

По слухам, у хавбека есть вариант продолжения карьеры в Англии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Проблемный гранд АПЛ ищет варианты в атаку. Готовы сделать ставку на звезду чемпионата Португалии
Вчера, 13:25Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии3
В «Интер Майами» высказались о возможном трансфере Неймара
01 ноября
В «Сантосе» заявили, что Неймар вернётся в клуб летом
01 ноября
Слухи«Реал» установил цену за Тчуамени, которым интересуются клубы АПЛ
01 ноября
СлухиСтала известна позиция «Баварии» по трансферу вратаря «Порту» Диогу Кошты
01 ноября
Слухи«Реал» провёл переговоры с Вирцем
01 ноября
Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:35
Видимо время пришло... пора перезагрузиться...
Capral
Capral
вчера в 18:54
Не знаю, как на счет Горецки, а вот с Нойером, похоже, Бавария может расстаться. Вчера, в немецкой печати появилась статья, которая ставит под сомнение нынешнее пребывание Нойера в клубе, ввиду, его частых, и порой катастрофических ошибок в последние годы...
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:31
Ну , что сейчас об этом - вот летом и узнаем...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 18:30
Здравствуйте.

Попадание комментария в блок лучших зависит от ряда факторов. Также комментарий может быть убран из лучших VIP пользователем и иногда модератор может убрать комментарий из блока ввиду важных причин.

По поводу скопированных комментариев других пользователей сайта либо скопированного с других Интернет-ресурсов с целью попасть в блок лучших - этого следует избегать, если пользователь хочет иметь достаточно высокие шансы на успех в этом деле и получение очков для ставок за счёт этого.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 