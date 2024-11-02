Проблемный гранд АПЛ ищет варианты в атаку. Готовы сделать ставку на звезду чемпионата Португалии

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сегодня, 13:25

Но снова придётся потратиться.

«Юнайтед» быстро уладили вопрос с новым главным тренером команды – при этом кадровые вопросы только начнут всплывать. Почти наверняка португалец задумается над подписанием форварда. Поскольку сейчас на этой позиции не всё так гладко – и потому, что Рубен знает, что предложить.

Зиркзее и Хёйлунд не убеждают

Было время, когда из-за отсутствия форварда манкунианцы даже арендовали Вута Вегхорста. В прошлом сезоне селекционеры пришли к «Аталанте», чтобы забрать только сверкнувшего Расмуса Хёйлунда. При этом под руководством Гасперини датчанин играл в совсем другой футбол – поэтому и адаптация форварда затянулась. Плюс сказывались проблемы, свалившиеся на команду, спад коснулся целого ряда лидеров, посыпались травмы. В таких условиях именно на Расмуса свалилась обязанность решать исход моментов. 10 голов в минувшем чемпионате – неплохой показатель. Только вот «красным дьяволам» теперь нужно догонять команды из пятёрки, от молодого страйкера ждут прогресса. Между тем после травмы Расмус в пяти играх АПЛ забил только раз.

Для качественной конкуренции в пару к Хёйлунду подписали Джошуа Зирзкее. В пользу молодого голландца была игра за «Болонью» Мотты – итальянец ставил атакующий футбол и вывел скромную команду на качественно новый уровень. Работа с таким специалистом должна была прокачать Джошуа. В минувшем сезоне Серии А он отыграл 34 матча и забил 11 мячей, также отдал пять голевых. Но в МЮ отличился только одним голом в первом туре, а к девятому добрал лишь один ассист.

Рэшфорд не тянет даже на профильной позиции

Альтернатива на острие – Маркус Рэшфорд. Когда манкунианцы только попрощались с Роналду, а Марсьяль не закрепился в старте, именно Маркус был одним из вариантов для тен Хага. 14 из 35 игр в АПЛ воспитанник МЮ провёл на острие – в них отметился семью голами и четырьмя ассистами.

Проблема в том, что с тех пор Рэшфорд выдал провальный сезон-23/24 и не может найти себя в текущем. За футболистом закрепили позицию вингера, он выиграл конкуренцию у Джейдона Санчо, тен Хаг скорее Гарначо отправлял на правую бровку, чем менял позицию Маркуса, менеджер регулярно отстаивал исполнителя и защищал его от критики. Ничего из этого не помогло.

Показательно, в этом сезоне недовольны были даже тем, что молодого Амада Диалло оставляли на скамейке, тогда как Рэшфорд выходил в старте. Молодой воспитанник выглядел на порядок убедительнее в первых матчах, чем Маркус. К тому же в последних турах левую бровку отдали на откуп Алехандро Гарначо, всё же переведя англичанина направо. Если на своей профильной позиции вингер приносит мало пользы, что уж говорить об экспериментальной.

У Аморима есть решение – откопал форварда в Чемпионшипе

Новому тренеру неизбежно придётся с этим столкнуться – ван Нистелрой лишь «постелет соломку», решив проблемы с психологией (судя по игре против «Лестера», получается). И португальскому менеджеру есть, что предложить. Вот уже второй сезон он работает с топ-нападающим, которого откопал из глубинки. Виктор Дьёкереш успел набраться опыта в Англии. В 20-летнем возрасте попал в «Брайтон», который подводил его к основе через аренды – сначала в «Санкт-Паули», потом в «Суонси» и «Ковентри». Прогресс не убедил – и последним позволили выкупить игрока. И вот там у Дьёкереша пошло: 17 голов в сезоне-21/22 и 21 в розыгрыше-22/23. Если подписывали шведа за 1,2 млн евро, то от сделки со «Спортингом» прошлым летом выручили 24 миллиона.

В дебютном чемпионате Португалии Виктор забил 29 мячей и отдал девять голевых. Сейчас вообще идёт по графику больше одного гола за игру. В 10 встречах – 16 мячей. Мало того, в августе швед оформил хет-трик в ворота «Фаренсе», а недавно против «Эштрелы» зарядил покером, красиво попрощался с Аморимом. Если Рубен в МЮ захочет привести Виктора, у него будет преимущество перед конкурентами, он знает качества нападающего и сумеет использовать его лучшим образом.

Теперь интересен европейским грандам, но хороши только два варианта

Проблема для «Юнайтед» в том, что теперь на Виктора большой спрос – внимание на него обратили и другие английские гранды. Португальцы готовы отпустить Дьёкереша за 60-70 млн евро, только вот претендуют на него «Ливерпуль», «Ман Сити», «Челси» и «Арсенал», а значит, ценник вполне может пробить 100 млн.

Самый важный вопрос – кого выбрать самому футболисту. Варианты с «Ман Сити» и «Ливерпулем», конечно, самые привлекательные, но не самые эффективные. У «горожан» стопроцентный первый выбор – Холанд. Его просто не усадить. Мерсисайдцы нашли на острие гармонию между Жотой и Нуньесом. Первый приносит пользу в чемпионате, второй делает разницу в еврокубках. У «Челси» неожиданно прогрессирует Джексон – поправил дела с реализацией и стал забивать намного чаще.