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В «Интер Майами» высказались о возможном трансфере Неймара

вчера, 23:42

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего «Аль-Хиляля» Неймара, который ранее купил участок в США.

Это ерунда. Сначала нужно проанализировать, что предлагает лига и действительно ли это возможно. Сегодня это невозможно.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 11:44
Он купил дом в Майами? Ну значит точно перейдет, можете даже не сомневаться.
galem72
galem72
сегодня в 10:04
Даже если всерьёз рассматривать запись ленивого и скандального бразила в состав Интера из Майами, то не видно ни одного положительного исхода.
Неймар давно завязал с проф.футболом: выступает только для красоты и собственных рекламных контрактов, вечно травмирован и постоянно замешан в различных скандальных вечеринках. Спортивной составляющей в его игре хватит только на несколько игр в сезоне, а дальше будут одни понты и кривляния на траве.
Прошлое трио уже не воссоздать в полной его ценности, только лишь картинку!
112910415
112910415
сегодня в 07:28
не нужен такой отдыхающий человек !
8q6mmbhk328r
8q6mmbhk328r
сегодня в 07:20
Они и без Неймара в хорошем состоянии
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 01:37
только если свободным агентом и платить деньги только за сыгранные игры, а не за сидение весь сезон на пляжах с забинтованной ногой
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 00:19
Четко ответил. Не будет его в Майами
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:12
У них места под звёзд заняты. На простой оклад он не пойдёт
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
сегодня в 00:12
Ну, участки для разных целей покупают. 🤔🤭
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:02, ред.
Всё будут отнекиваться до последнего...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 00:01
или Неймар согласится играть за респект ради воссоединения легендарного трио.
все таки у саудитов поднял денег, теперь может просто, чисто ради удовольствия играть с друзьями в футбол.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:52
Интер Майами и так слишком много тратит. Даже если Месси попросит, этот трансфер слишком накладный. Хотя МЛС и есть его нынешний уровень. Если говорят, что ерунда, значит всё возможно.
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