В «Интер Майами» высказались о возможном трансфере Неймара

Главный тренер «Интер Майами» прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего «Аль-Хиляля» , который ранее купил участок в США .

Это ерунда. Сначала нужно проанализировать, что предлагает лига и действительно ли это возможно. Сегодня это невозможно.