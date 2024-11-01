В «Интер Майами» высказались о возможном трансфере Неймара

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего «Аль-Хиляля» Неймара, который ранее купил участок в США.
Это ерунда. Сначала нужно проанализировать, что предлагает лига и действительно ли это возможно. Сегодня это невозможно.
Неймар давно завязал с проф.футболом: выступает только для красоты и собственных рекламных контрактов, вечно травмирован и постоянно замешан в различных скандальных вечеринках. Спортивной составляющей в его игре хватит только на несколько игр в сезоне, а дальше будут одни понты и кривляния на траве.
Прошлое трио уже не воссоздать в полной его ценности, только лишь картинку!
Неймар давно завязал с проф.футболом: выступает только для красоты и собственных рекламных контрактов, вечно травмирован и постоянно замешан в различных скандальных вечеринках. Спортивной составляющей в его игре хватит только на несколько игр в сезоне, а дальше будут одни понты и кривляния на траве.
Прошлое трио уже не воссоздать в полной его ценности, только лишь картинку!
все таки у саудитов поднял денег, теперь может просто, чисто ради удовольствия играть с друзьями в футбол.
все таки у саудитов поднял денег, теперь может просто, чисто ради удовольствия играть с друзьями в футбол.