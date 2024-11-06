«Ман Сити» обязали выплатить большую часть невыплаченной зарплаты Менди

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вчера, 15:50

«Манчестер Сити» предписали выплатить защитнику большую часть заработной платы в размере 11 млн фунтов стерлингов.

Бывший игрок клуба подал иск против «горожан» в 2023 году, требуя деньги в качестве невыплаченной зарплаты. Футболиста обвинили в изнасиловании и сексуальном насилии в августе 2021 года, после чего «Сити» прекратил выплачивать ему зарплату в размере 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю с сентября 2021-го до истечения срока его контракта с командой в июне 2023-го.

Защитник утверждал, что клуб незаконно удерживал заработную плату, которую он должен был получить, и сказал в свидетельских показаниях, что ему обещали выплатить её после оправдания. Между тем, чемпионы Англии заявили, что, поскольку Менди содержался под стражей, он «не был готов и способен выполнять свои обязанности... вследствие своего собственного поведения».

Менди в итоге был признан невиновным по шести пунктам обвинения в изнасиловании и одному пункту обвинения в сексуальном насилии в январе 2023 года в королевском суде Честера. После повторного рассмотрения дела он был признан невиновным по одному пункту обвинения в изнасиловании и обвинения в попытке изнасилования.

Судья Джоанн Данлоп поддержала иск Менди против «Манчестер Сити», что означает частичную победу француза над его бывшими работодателями, которые теперь должны выплатить причитающуюся ему заработную плату.

В настоящее время Менди выступает за «Лорьян».