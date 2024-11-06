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«Ман Сити» обязали выплатить большую часть невыплаченной зарплаты Менди

вчера, 15:50

«Манчестер Сити» предписали выплатить защитнику Бенжамену Менди большую часть заработной платы в размере 11 млн фунтов стерлингов.

Бывший игрок клуба подал иск против «горожан» в 2023 году, требуя деньги в качестве невыплаченной зарплаты. Футболиста обвинили в изнасиловании и сексуальном насилии в августе 2021 года, после чего «Сити» прекратил выплачивать ему зарплату в размере 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю с сентября 2021-го до истечения срока его контракта с командой в июне 2023-го.

Защитник утверждал, что клуб незаконно удерживал заработную плату, которую он должен был получить, и сказал в свидетельских показаниях, что ему обещали выплатить её после оправдания. Между тем, чемпионы Англии заявили, что, поскольку Менди содержался под стражей, он «не был готов и способен выполнять свои обязанности... вследствие своего собственного поведения».

Менди в итоге был признан невиновным по шести пунктам обвинения в изнасиловании и одному пункту обвинения в сексуальном насилии в январе 2023 года в королевском суде Честера. После повторного рассмотрения дела он был признан невиновным по одному пункту обвинения в изнасиловании и обвинения в попытке изнасилования.

Судья Джоанн Данлоп поддержала иск Менди против «Манчестер Сити», что означает частичную победу француза над его бывшими работодателями, которые теперь должны выплатить причитающуюся ему заработную плату.

В настоящее время Менди выступает за «Лорьян».

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:47
А было ли это изнасилование вообще? Большой вопрос. Наговорить ведь можно на кого угодно, особенно, что касается звездных людей. Как говорится: «от тюрьмы и от сумы не зарекайся»
Если не виновен, а суд его оправдал, то логично, что должен получить свои деньги по справедливости. Ведь получается его незаконно задержали, сломали карьеру, и он не получал свою ЗП в клубе, не по своей вине.
Брулин
Брулин
вчера в 17:46
максимально провальный трансфер. А были такие надежды. Спасибо за соцсети
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:05
Тут главное умело составить контракт... но наверное Сити еще куда нибудь обратиться.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 16:56
Тогда МС должен потребовать компенсацию у государства.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:33
Обязали это одно... А вот выплатят ли
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:27
Странное решение, разве Менди мог выходить на поле? Тот, кто избрал ему меру пресечения, пусть и платит.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:23
...им щас не до Менди, арендовали паб "Получи четыре" в окрестностях Манчестера, накидываются....!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:17
Контрактные обязательства надо выполнять)х
Менди конечно, прав. Но этот спор можно было решить между собой
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:04, ред.
На подачках теперь Мендикатило...
Забашлял суду видать немалые деньги, чтобы снять с себя обвинения по изнасилованию. Теперь без денег остался, бедолага
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:59
В общем отдай часть не выплаченной з/п Менди и не "менди"...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:59
Контракты надо заключать грамотно! )
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