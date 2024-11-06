«Ман Сити» обязали выплатить большую часть невыплаченной зарплаты Менди

«Манчестер Сити» предписали выплатить защитнику Бенжамену Менди большую часть заработной платы в размере 11 млн фунтов стерлингов.
Бывший игрок клуба подал иск против «горожан» в 2023 году, требуя деньги в качестве невыплаченной зарплаты. Футболиста обвинили в изнасиловании и сексуальном насилии в августе 2021 года, после чего «Сити» прекратил выплачивать ему зарплату в размере 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю с сентября 2021-го до истечения срока его контракта с командой в июне 2023-го.
Защитник утверждал, что клуб незаконно удерживал заработную плату, которую он должен был получить, и сказал в свидетельских показаниях, что ему обещали выплатить её после оправдания. Между тем, чемпионы Англии заявили, что, поскольку Менди содержался под стражей, он «не был готов и способен выполнять свои обязанности... вследствие своего собственного поведения».
Менди в итоге был признан невиновным по шести пунктам обвинения в изнасиловании и одному пункту обвинения в сексуальном насилии в январе 2023 года в королевском суде Честера. После повторного рассмотрения дела он был признан невиновным по одному пункту обвинения в изнасиловании и обвинения в попытке изнасилования.
Судья Джоанн Данлоп поддержала иск Менди против «Манчестер Сити», что означает частичную победу француза над его бывшими работодателями, которые теперь должны выплатить причитающуюся ему заработную плату.
В настоящее время Менди выступает за «Лорьян».
Если не виновен, а суд его оправдал, то логично, что должен получить свои деньги по справедливости. Ведь получается его незаконно задержали, сломали карьеру, и он не получал свою ЗП в клубе, не по своей вине.
Если не виновен, а суд его оправдал, то логично, что должен получить свои деньги по справедливости. Ведь получается его незаконно задержали, сломали карьеру, и он не получал свою ЗП в клубе, не по своей вине.
Менди конечно, прав. Но этот спор можно было решить между собой
Менди конечно, прав. Но этот спор можно было решить между собой
Забашлял суду видать немалые деньги, чтобы снять с себя обвинения по изнасилованию. Теперь без денег остался, бедолага
Забашлял суду видать немалые деньги, чтобы снять с себя обвинения по изнасилованию. Теперь без денег остался, бедолага