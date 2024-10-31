«Бордо» избежал ликвидации в суде

1730360969

вчера, 10:49

«Бордо» смог избежать ликвидации в арбитражном суде.

Во вторник суд разрешил клубу продолжить свою деятельность до 30 января. Стороны должны снова встретиться 21 января, чтобы начать рассматривать план дальнейших действий.

4 ноября в клубе должен появиться новый генеральный директор — Арно Сент-Андре, который в настоящее время занимает аналогичную должность в команде третьего дивизиона «Кевийи-Руан». Реализация плана по сокращению штата, который затрагивает 82 сотрудника, также начнётся на следующей неделе.