Экс-директор «Тамбова» получила 2 года условно за мошенничество

Пресс-служба прокуратуры Тамбовской области сообщила о вынесении приговора в отношении бывшего генерального директора футбольного клуба «Тамбов» :

Представителем прокуратуры Тамбовской области поддержано государственное обвинение в Советском районном суде города Тамбова по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора АФК «Тамбов» Ольги Коноваловой, которая признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с использованием своего служебного положения в крупном размере).

В суде установлено и доказано, что Коновалова О.Ю., занимавшая должность генерального директора АФК «Тамбов», с целью хищения денежных средств, перечисленных футбольному клубу Управлением по физической культуре и спорту Тамбовской области в качестве субсидии на финансовое обеспечение затрат, возникающих в связи с реализацией мероприятий по подготовке, участию в проведении, организации межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований среди команд по игровым видам спорта, на проведение спортивного сезона 2019-2020 годов, в период с 01.11.2019 по 06.11.2019 похитила денежные средства в сумме 708 155 рублей, переведя их на расчётный счёт подконтрольной ей организации, и впоследствии распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила Управлению по физической культуре и спорту Тамбовской области материальный ущерб на указанную сумму.

Судом виновной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, судом удовлетворён иск прокурора, с осужденной в пользу бюджета Тамбовской области в лице Управления по физической культуре и спорту Тамбовской области взыскана сумма причинённого ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.