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Суд в Амстердаме отложил рассмотрение апелляций по делам Промеса

вчера, 08:30

Апелляционный суд Амстердама отложил рассмотрение апелляций по делам нидерландского нападающего Квинси Промеса на неопределённый срок. Об этом источнику сообщили в пресс-службе суда.

Рассмотрение действительно отложено на неопределённый срок. Причиной переноса является заслушивание четырёх свидетелей. Новая дата пока не назначена.

Окружной суд Амстердама признал футболиста виновным по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. По первому делу его приговорили к 1,5 годам тюрьмы, по второму — к 6. Позже игрока объявили в международный розыск. Адвокаты Промеса обжаловали вынесенное решение в апелляционном суде Амстердама.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 09:51
Вот поэтому его и сплавили из россии , что бы не было головной боли...а по простому по народному просто подставили Антошку...
en2syytp5fd2
en2syytp5fd2
вчера в 09:45
Будут тянуть до тех пор пока срок давности не выйдет.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:25, ред.
Тянут время чтобы он успел карьеру закончить футбольную и тогда закроют. Печально, футболист очень сильный и сейчас бы очень пригодился Спартаку. Хотя вряд ли бы он играл за Спартак, если бы не было этих проблем с законом играл бы где нибудь в Европе.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:10
Его, оказывается, объявили в международный розыск... Хорошо, что Промес не в России... Значит это не наша головная боль. Вообще-то за наркоту нам пришлось бы его выдать властям Голландии. Теперь пусть думают ОАЭ или где он там засел...
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:00, ред.
Вспомнился фильм в котором Великий Папанов сказал всем известную фразу:" свободу Юрию Деточкину")))
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:56
Это может длится долго... Все эти апелляции
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 08:53
Не все же легализованы, только лёгкие да травка...
shlomo
shlomo
вчера в 08:48
Что то мало ему назначили за наркотики.... хотя в стране они легализованы.
Гость
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