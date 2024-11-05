Суд в Амстердаме отложил рассмотрение апелляций по делам Промеса

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вчера, 08:30

Апелляционный суд Амстердама отложил рассмотрение апелляций по делам нидерландского нападающего на неопределённый срок. Об этом источнику сообщили в пресс-службе суда.

Рассмотрение действительно отложено на неопределённый срок. Причиной переноса является заслушивание четырёх свидетелей. Новая дата пока не назначена.

Окружной суд Амстердама признал футболиста виновным по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. По первому делу его приговорили к 1,5 годам тюрьмы, по второму — к 6. Позже игрока объявили в международный розыск. Адвокаты Промеса обжаловали вынесенное решение в апелляционном суде Амстердама.