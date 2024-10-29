В «Динамо» рассказали о прошедшем заседании CAS по делу Норманна

20 августа 2023 года «Аль-Раед» объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». До этого футболист провел год в аренде в «Динамо». Российские команды не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. Позднее стало известно, что клубы обратились в ФИФА , «Ростов» также подал иск на футболиста в CAS .