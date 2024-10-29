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В «Динамо» рассказали о прошедшем заседании CAS по делу Норманна

вчера, 11:22

Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу московского футбольного клуба «Динамо» и норвежского полузащитника Матиаса Норманна прошло в запланированные даты, панель удалилась для принятия решения. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

Заседание CAS по делу Норманна состоялось, панель удалилась для принятия решения. Когда решение будет принято, зависит исключительно от них.

20 августа 2023 года «Аль-Раед» объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». До этого футболист провел год в аренде в «Динамо». Российские команды не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. Позднее стало известно, что клубы обратились в ФИФА, «Ростов» также подал иск на футболиста в CAS.

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