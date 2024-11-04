В «Спортинге» вновь оценили слухи об интересе к Юрану

Пресс-атташе «Спортинга» Филипе Диниш вновь отреагировал на слухи об интересе к тренеру .

Правда ли, что Юран находится в шорт-листе «Спортинга»? Как уже говорилось ранее, это неправда. Не рассматривали этого специалиста.