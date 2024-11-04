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В «Спортинге» вновь оценили слухи об интересе к Юрану

вчера, 21:26

Пресс-атташе «Спортинга» Филипе Диниш вновь отреагировал на слухи об интересе к тренеру Сергею Юрану.

Правда ли, что Юран находится в шорт-листе «Спортинга»? Как уже говорилось ранее, это неправда. Не рассматривали этого специалиста.

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Все комментарии
db6gmkb5423n
db6gmkb5423n
сегодня в 04:57
Может сам Юран туда на стажировку просится?
wjzvcsra53tr
wjzvcsra53tr
сегодня в 01:52
Думаю там своих специалистов хватает
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:11
Проще огласить весь шорт лист приглашённых, так как список НЕ приглашённых в разы длиннее...
ABir
ABir
вчера в 23:15
Кому-то ведь интересно распускать эти слухи
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 23:09
Португальцы смеются, наши тупо издеваются над Юраном, типа фельдфебеля с погонялом капрал.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:23
Португальцы этим отказом, заодно и Царя автоматом "отцепили"...)
Брулин
Брулин
вчера в 22:23
Юран заявил, что действительно входит в шорт-лист «Спортинга»: «Это правда. Сразу перезвонил в Португалию, чтобы клоуном не выглядеть»
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:12, ред.
Хаха!!)) улыбнуло)))
Вечер добрый))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:06, ред.
И даже если бы сие было правдой, о чём это свидетельствует ? Ни о чём. В шорт - листе десятки фамилий. По этой причине гадать, издеваться, ёрничать над Юраном, как это делают некоторые пользователи, попросту неприлично.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:02
Только время всё знает... Подожем...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:00
Автор этой новости решил опустить Юрана по полной программе.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:59, ред.
Приветствую!!!

Сразу вспомнил старый прикол.
На остановке стоят пионер и пенсионер. Пенсионер чихнул. Пионер ему:
Будьте здоровы!
Пенсионер: Спасибо.
Пионер: пожалуйста.
Пенсионер: не умничай.
Пионер: иди на х...й.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:49
- Правда что Юран находится у вас в шорт- листе?
- Как уже говорилось ранее, это неправда.
- А Григорян?
- Нет, и его не рассматриваем
- А Мостового возьмёте на стажировку?
- да пошел ты на ...!!!!!
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:45
Португальцы уже смеются от таких новостей
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:44
Идиотские вопросы задают)))
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