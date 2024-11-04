В «Спортинге» вновь оценили слухи об интересе к Юрану

Пресс-атташе «Спортинга» Филипе Диниш вновь отреагировал на слухи об интересе к тренеру Сергею Юрану.
Правда ли, что Юран находится в шорт-листе «Спортинга»? Как уже говорилось ранее, это неправда. Не рассматривали этого специалиста.
Пресс-атташе «Спортинга» Филипе Диниш вновь отреагировал на слухи об интересе к тренеру Сергею Юрану.
Правда ли, что Юран находится в шорт-листе «Спортинга»? Как уже говорилось ранее, это неправда. Не рассматривали этого специалиста.
- Как уже говорилось ранее, это неправда.
- А Григорян?
- Нет, и его не рассматриваем
- А Мостового возьмёте на стажировку?
- да пошел ты на ...!!!!!
- Как уже говорилось ранее, это неправда.
- А Григорян?
- Нет, и его не рассматриваем
- А Мостового возьмёте на стажировку?
- да пошел ты на ...!!!!!