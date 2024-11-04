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Лэмпард — один из кандидатов на пост главного тренера «Ромы»

вчера, 12:29

Экс-тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард может стать главным тренером «Ромы». Имя английского специалиста фигурирует в руководстве «Ромы» на позицию главного тренера вместо Ивана Юрича, который с большей долей вероятности будет уволен.

Его имя было упомянуто в разговоре с Дэном Фридкином и с некоторыми людьми, близкими к «Эвертону» — клубу, недавно купленным техасскими бизнесменами.

Однако Лэмпард не единственный, кого принимают во внимание владельцы столичного клуба.

Семья Фридкин рассматривает варианты как из Италии, так и за рубежом.

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Все комментарии
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 17:24
Видно будет кто возглавил римлян!
happy 50
happy 50
вчера в 16:56
Лэмпард как тренер не состоялся. Фридкин же не хочет добить Рому? Пока даже у Юрича опыта больше чем у Лэмпарда. Ну а Де Росси пока никто не берет,вот он и ждет ,когда его Рома позовет . Он полгода только поработал . Ему нужно хотя бы пару лет потренировать . Как бы мы не критиковали Моуриньо,но он был продуктивен: победа в ЛК и финал ЛЕ.Лучше уж Юрича оставить ,чем Лэмпарда.
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:32
Интересно будет на это посмотреть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:40, ред.
Что такого показал Лэмпард на тренерском мостике чтоб его пригласили в столичный клуб топ-5 ???

Лэмпард стал худшим тренером «Челси» во времена владения Романа Абрамовича — 1,67 очка за игру (провел 57 игр с клубом). Также антирекордсмен по пропущенным мячам за матч — 1,35 голов за игру

А к моменту его увольнения из Эвертона, клуб находился на 19 месте в турнирной таблице АПЛ с 15 очками после 20 матчей чемпионата.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:32
Сомневаюсь что будет лучше! Пусть кого-то из местных лучше найдут
jg888jazck9u
jg888jazck9u
вчера в 12:30
Можно попробовать, но Фрэнки пока неудачник
Гость
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