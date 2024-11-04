Лэмпард — один из кандидатов на пост главного тренера «Ромы»

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вчера, 12:29

Экс-тренер «Челси» может стать главным тренером «Ромы». Имя английского специалиста фигурирует в руководстве «Ромы» на позицию главного тренера вместо , который с большей долей вероятности будет уволен.



Его имя было упомянуто в разговоре с Дэном Фридкином и с некоторыми людьми, близкими к «Эвертону» — клубу, недавно купленным техасскими бизнесменами.



Однако Лэмпард не единственный, кого принимают во внимание владельцы столичного клуба.



Семья Фридкин рассматривает варианты как из Италии, так и за рубежом.