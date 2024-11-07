Канчельскис: «„Зенит“ обойдёт „Спартак“ и станет самым титулованным клубом»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил успехи «Зенита» в Российской Премьер-Лиге, а также высказался о шансах команды Сергея Семака на победу в ближайших сезонах.
В ближайшие пять лет чемпионом будет «Зенит». Забудьте о победах других команд в нашем чемпионате. Если бы я был у руля «Зенита», я поставил бы перед командой задачу обойти по титулам «Спартак». Я беру российскую историю. Это же нормальное явление. У «Зенита» есть шансы на победу в ближайших пяти сезонах РПЛ. Сейчас все говорят, что «Спартак» – великий непобедимый клуб. Теперь у «Зенита» есть шанс забрать это звание. Поверьте мне, «Зенит» обойдёт «Спартак» и станет самой титулованной командой в истории России в ближайшие пять лет.
И вам всего наилучшего...
Я в вас не ошибся...
И вам всего наилучшего...
Я в вас не ошибся...
Царь Соломон.
Только...Зачем мне думать про это ....как "некоторые"....старающиеся приблизить сей момент своими недобрыми комментами...
Живём настоящим...а там...как карты лягут...
А если что ....найдём себе и в этом позитив...))
Царь Соломон.
Только...Зачем мне думать про это ....как "некоторые"....старающиеся приблизить сей момент своими недобрыми комментами...
Живём настоящим...а там...как карты лягут...
А если что ....найдём себе и в этом позитив...))
Теперь стала отчасти понятна ваша придуманная Нарния...))
Миллер за решёткой.
Леги наперегонки бегут.
Зенит середняк.....Медиалиги...
Семак охранником работает. На стоянке Спартака...))
Спартак процветает. Вообще в РПЛ 4 Спартака. (Спартак-1,Спартак-2 и т.д.) Он же более устойчив.
И Вам счастье ...про Газпромы-Зениты-Семаков ничего писать ежедневно не надо....
"Время менеджеров" безвозвратно ушло....Все олигархи резко поумнели и позвали в клубы футбольных людей....ну кроме Зенита конечно....Зениту на 40 лет запретят играть в высшей лиге....и все медали и звания аннулируют....
Арену возможно не разберут. Оставят. Вам кстати можно будет там лекции читать...на различные темы...наверняка у вас есть заготовки...."Как правильно делить деньги на народные и частные ,если они от недр из под ног"...."РПЛ.Сага.Закат. Краткая история времён Дюкова"..."Когда правильно отмечать 100-летний Юбилей Клуба, осенью или весной? "...))
Бредбери,Азимов,Лем,Стругацкие??....кому вы отдаёте предпочтение??
Теперь стала отчасти понятна ваша придуманная Нарния...))
Миллер за решёткой.
Леги наперегонки бегут.
Зенит середняк.....Медиалиги...
Семак охранником работает. На стоянке Спартака...))
Спартак процветает. Вообще в РПЛ 4 Спартака. (Спартак-1,Спартак-2 и т.д.) Он же более устойчив.
И Вам счастье ...про Газпромы-Зениты-Семаков ничего писать ежедневно не надо....
"Время менеджеров" безвозвратно ушло....Все олигархи резко поумнели и позвали в клубы футбольных людей....ну кроме Зенита конечно....Зениту на 40 лет запретят играть в высшей лиге....и все медали и звания аннулируют....
Арену возможно не разберут. Оставят. Вам кстати можно будет там лекции читать...на различные темы...наверняка у вас есть заготовки...."Как правильно делить деньги на народные и частные ,если они от недр из под ног"...."РПЛ.Сага.Закат. Краткая история времён Дюкова"..."Когда правильно отмечать 100-летний Юбилей Клуба, осенью или весной? "...))
Бредбери,Азимов,Лем,Стругацкие??....кому вы отдаёте предпочтение??