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Канчельскис: «„Зенит“ обойдёт „Спартак“ и станет самым титулованным клубом»

вчера, 22:29

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил успехи «Зенита» в Российской Премьер-Лиге, а также высказался о шансах команды Сергея Семака на победу в ближайших сезонах.

В ближайшие пять лет чемпионом будет «Зенит». Забудьте о победах других команд в нашем чемпионате. Если бы я был у руля «Зенита», я поставил бы перед командой задачу обойти по титулам «Спартак». Я беру российскую историю. Это же нормальное явление. У «Зенита» есть шансы на победу в ближайших пяти сезонах РПЛ. Сейчас все говорят, что «Спартак» – великий непобедимый клуб. Теперь у «Зенита» есть шанс забрать это звание. Поверьте мне, «Зенит» обойдёт «Спартак» и станет самой титулованной командой в истории России в ближайшие пять лет.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 16:08
- Респект!!! Ну вот прямо с языка снял!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 13:58
Все верно, а может и раньше. Мы же не знаем планы Белоусова на ближайшие 2-3 года. Все своим чередом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:55
Я так и знал что вам понравится....
И вам всего наилучшего...
Я в вас не ошибся...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:45
Уважаемый. а у Вас проблемы с ментальным здоровьем. Я всего лишь прокомментировал некую гипотетическую возможность, являющуюся иллюстрацией бессмертного изречения " От тюрьмы и сумы не зарекайся" Только и всего. СпокйнЕй надо реагировать на комментарии. Вполне дружеский совет, а иначе...... все возможно,.... не хотелось бы.
альсато
альсато
сегодня в 11:47
обойдет Зенит Спартак (в ближайшие пять лет) не обойдет-мне до ФОНАРЯ!...я живу сегодняшним чемпионатом!...а в следующем -буду жить следующим! и т.д....а сколько у кого титулов будет в итоге-до жо..пардон, Админ!...дай еще сутки по угорать)))) ..я это к чему...В БАНЕ ГЕНЕРАЛОВ-НЕТ!))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:58, ред.
«Всё проходит и это пройдёт».
Царь Соломон.

Только...Зачем мне думать про это ....как "некоторые"....старающиеся приблизить сей момент своими недобрыми комментами...
Живём настоящим...а там...как карты лягут...
А если что ....найдём себе и в этом позитив...))
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:49
Вы же умный человек и прекрасно понимаете почему Канчельскис говорит про ближайшие пять лет. Со сменой президента в стране в Зените тоже могут произойти ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ перемены. Что скорее всего и произойдёт.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 05:38, ред.
Наконец то....
Теперь стала отчасти понятна ваша придуманная Нарния...))
Миллер за решёткой.
Леги наперегонки бегут.
Зенит середняк.....Медиалиги...
Семак охранником работает. На стоянке Спартака...))
Спартак процветает. Вообще в РПЛ 4 Спартака. (Спартак-1,Спартак-2 и т.д.) Он же более устойчив.
И Вам счастье ...про Газпромы-Зениты-Семаков ничего писать ежедневно не надо....
"Время менеджеров" безвозвратно ушло....Все олигархи резко поумнели и позвали в клубы футбольных людей....ну кроме Зенита конечно....Зениту на 40 лет запретят играть в высшей лиге....и все медали и звания аннулируют....
Арену возможно не разберут. Оставят. Вам кстати можно будет там лекции читать...на различные темы...наверняка у вас есть заготовки...."Как правильно делить деньги на народные и частные ,если они от недр из под ног"...."РПЛ.Сага.Закат. Краткая история времён Дюкова"..."Когда правильно отмечать 100-летний Юбилей Клуба, осенью или весной? "...))

Бредбери,Азимов,Лем,Стругацкие??....кому вы отдаёте предпочтение??
ABir
ABir
сегодня в 00:29
В словах его чувствуется боль и детская обида на Спартак, знать сильно его Спартак торкнул по жизни.
100лет
100лет
вчера в 23:44
Жаль конечно, Спартак "потерял искру жизни" и максимум это быть в топ-5.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:09
"Если бы я был у руля «Зенита" - Судя по всему Андрюха ещё не совсем от той "колобахи" отошёл , которую ему недавно в кабаке "выписали"...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:04
Канчела забывает банальную истину. Все успехи Зенита основаны исключительно на деньгах Газпрома. Кончится эта лафа( уволят Миллера, или посадят, например, запретят тратить деньги из бюджета на профессиональный футбол) и finita la comedia. Новые русские и патриоты -латиносы разбегутся за два дня. И будет Зенит середняком. А Спартак более устойчив в этом плане, т.к. Луккойл частная кампания. Лишь бы нашелся футбольный человек для управления и все будет ОК.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:46
Вряд ли сейчас говорят что Спартак непобедимый клуб, по крайней мере адекватные не утратившие связь с реальностью люди точно так не скажут.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:32, ред.
Сказал Андрюха за чаркой водки! Только вот про грЯзьпрЁм ничего не упомянул)) А то что при наличии его он обойдёт КБ нет сомнений!
Гость
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