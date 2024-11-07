Канчельскис: «„Зенит“ обойдёт „Спартак“ и станет самым титулованным клубом»

Бывший игрок сборной России оценил успехи «Зенита» в Российской Премьер-Лиге, а также высказался о шансах команды на победу в ближайших сезонах.

В ближайшие пять лет чемпионом будет «Зенит». Забудьте о победах других команд в нашем чемпионате. Если бы я был у руля «Зенита», я поставил бы перед командой задачу обойти по титулам «Спартак». Я беру российскую историю. Это же нормальное явление. У «Зенита» есть шансы на победу в ближайших пяти сезонах РПЛ . Сейчас все говорят, что «Спартак» – великий непобедимый клуб. Теперь у «Зенита» есть шанс забрать это звание. Поверьте мне, «Зенит» обойдёт «Спартак» и станет самой титулованной командой в истории России в ближайшие пять лет.