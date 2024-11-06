Президент «Урала» высказался о назначении Шатова на пост главного тренера

Президент «Урала» высказался о назначении на пост главного тренера команды.

Олег Шатов назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера. Выбор был сделан в пользу нашего воспитанника, потому что за четыре тура до паузы искать нового главного тренера нецелесообразно. Мы очень надеемся и верим, что у Олега все получится! Олег официально завершил игровую карьеру и сейчас сосредоточен исключительно на тренерстве.