Президент «Урала» высказался о назначении Шатова на пост главного тренера

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о назначении Олега Шатова на пост главного тренера команды.
Олег Шатов назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера. Выбор был сделан в пользу нашего воспитанника, потому что за четыре тура до паузы искать нового главного тренера нецелесообразно. Мы очень надеемся и верим, что у Олега все получится! Олег официально завершил игровую карьеру и сейчас сосредоточен исключительно на тренерстве.
Сегодня, 6 ноября, было объявлено об увольнении главного тренера «Урала» Евгения Аверьянова. Решение об отставке принято руководством клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.