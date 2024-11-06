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Президент «Урала» высказался о назначении Шатова на пост главного тренера

вчера, 20:12

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о назначении Олега Шатова на пост главного тренера команды.

Олег Шатов назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера. Выбор был сделан в пользу нашего воспитанника, потому что за четыре тура до паузы искать нового главного тренера нецелесообразно. Мы очень надеемся и верим, что у Олега все получится! Олег официально завершил игровую карьеру и сейчас сосредоточен исключительно на тренерстве.

Сегодня, 6 ноября, было объявлено об увольнении главного тренера «Урала» Евгения Аверьянова. Решение об отставке принято руководством клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:46
редкое по странности решение
drug01
drug01
вчера в 20:43
Шатов был хороший игрок желаем удачной работы в роли тренера
Гость
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