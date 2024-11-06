Президент «Рубина»: «Не в курсе слухов об отставке Рахимова»

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вчера, 23:10

Президент «Рубина» Марат Сафиуллин после матча с ЦСКА в Кубке России заявил, что не видит оснований для увольнения главного тренера .

Играли очень хорошо. Меня все устраивает, тренер тоже. Я не в курсе слухов об отставке, акцентирую внимание на фактах. Мы сегодня здорово играли. Вы были на матче? Разбираетесь в футболе? Вы разве не можете сказать, что «Рубин» переиграл ЦСКА ? За что отправлять тренера в отставку, если мы играем хорошо? Нам просто не повезло, что не засчитали гол и мы не забили пенальти.