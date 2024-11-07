Титов: «Решение КДК абсурдное, Литвинов пытался остановить бойню»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил решение КДК РФС дисквалифицировать полузащитника «красно-белых» Руслана Литвинова на две встречи после потасовки с защитником столичного ЦСКА Виллианом в матче 14-го тура чемпионата России.
«Спартак» одержал победу со счётом 2:0. Литвинов толкнул соперника, что было расценено как провокация и агрессивное поведение.
Мне кажется, решение КДК неправильное, абсурдное. Есть удар – мы же про футбол говорим, а не про хоккей. Да, Руслан пытался остановить всю эту бойню. Но мы видели, что творилось за ним: там тоже нужно было двум-трем футболистам как минимум желтые, а возможно – и красные карточки показывать. Два матча Литвинову – это много. Всякое было и на моем веку. Понятно, что сегодня есть трактовки, которые, по моему мнению, не всегда правильные. Получается, за то, что делал Роша, нужно давать от пяти матчей. Но здесь есть регламент, надо отталкиваться от того, что есть. Сегодня любое движение в сторону лица – минимум желтая, а возможно, и красная карточка. Но, повторюсь, удар Роши и движение Литвинова – это немножко разные вещи. Если наказывать, то наказывать всех участников. Могло быть побоище
Пересмотри и ты, если появится желание.
Увидишь агрессию Литвинова во всей красе.
Пересмотри и ты, если появится желание.
Увидишь агрессию Литвинова во всей красе.
- По вашему, лучше в сторонке постоять, и посмотреть, чем всё это закончится... А потом пообниматься с победителем "схватки"... Типа - я же всегда был на твоей стороне...
- Ну, знаете ли ...
- Ну вы, блин, даёте...
- По вашему, лучше в сторонке постоять, и посмотреть, чем всё это закончится... А потом пообниматься с победителем "схватки"... Типа - я же всегда был на твоей стороне...
- Ну, знаете ли ...
- Ну вы, блин, даёте...
Не.
ТАМ "лещ" знатный был! ))
Классический такой "лещ".
Не.
ТАМ "лещ" знатный был! ))
Классический такой "лещ".
Думаю, все видели, где была ОТКРЫТАЯ ЛАДОНЬ Литвинова в этой драчке, и КАКУЮ ПОЗИЦИЮ он занимал в потасовке.
Он целенаправленно хотел взять Рошу за рожу (извините за нечаянный каламбур )) ).
Он НЕ ВСТАЛ между двумя первыми футболистами Спартака и ЦСКА и не стал их ОТТАЛКИВАТЬ друг от друга, а стал за левым плечом Бабича и начал ТЫКАТЬ ладонью в рожу Роши, за что эффектного "леща" от последнего и получил.
Так что Титов "пургу несёт".
Думаю, все видели, где была ОТКРЫТАЯ ЛАДОНЬ Литвинова в этой драчке, и КАКУЮ ПОЗИЦИЮ он занимал в потасовке.
Он целенаправленно хотел взять Рошу за рожу (извините за нечаянный каламбур )) ).
Он НЕ ВСТАЛ между двумя первыми футболистами Спартака и ЦСКА и не стал их ОТТАЛКИВАТЬ друг от друга, а стал за левым плечом Бабича и начал ТЫКАТЬ ладонью в рожу Роши, за что эффектного "леща" от последнего и получил.
Так что Титов "пургу несёт".
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1392824/litvinov-ruslan-villian 07.11.2024
Именно так. Сначала был тычок Литвинова в лицо Роше, а потом удар Роши. С чего началось? С тычка Литвинова в лицо. а удар Роши это ответка.
Странная логика у любителя бромантана. Хронологию уже путает. Неужели еще не прошло.? А уже сколько лет назад подсел Гоша! И все не отпускает.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1392824/litvinov-ruslan-villian 07.11.2024
Именно так. Сначала был тычок Литвинова в лицо Роше, а потом удар Роши. С чего началось? С тычка Литвинова в лицо. а удар Роши это ответка.
Странная логика у любителя бромантана. Хронологию уже путает. Неужели еще не прошло.? А уже сколько лет назад подсел Гоша! И все не отпускает.