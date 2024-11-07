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Титов: «Решение КДК абсурдное, Литвинов пытался остановить бойню»

вчера, 18:30
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил решение КДК РФС дисквалифицировать полузащитника «красно-белых» Руслана Литвинова на две встречи после потасовки с защитником столичного ЦСКА Виллианом в матче 14-го тура чемпионата России.

«Спартак» одержал победу со счётом 2:0. Литвинов толкнул соперника, что было расценено как провокация и агрессивное поведение.

Мне кажется, решение КДК неправильное, абсурдное. Есть удар – мы же про футбол говорим, а не про хоккей. Да, Руслан пытался остановить всю эту бойню. Но мы видели, что творилось за ним: там тоже нужно было двум-трем футболистам как минимум желтые, а возможно – и красные карточки показывать. Два матча Литвинову – это много. Всякое было и на моем веку. Понятно, что сегодня есть трактовки, которые, по моему мнению, не всегда правильные. Получается, за то, что делал Роша, нужно давать от пяти матчей. Но здесь есть регламент, надо отталкиваться от того, что есть. Сегодня любое движение в сторону лица – минимум желтая, а возможно, и красная карточка. Но, повторюсь, удар Роши и движение Литвинова – это немножко разные вещи. Если наказывать, то наказывать всех участников. Могло быть побоище

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 12:15
нуу во-первых..двое в драке-третий в сра...ке..пардон Админ!..это народная мудрость!))))..во вторых-лицом не играют, им торгуют и в него бьют, от этого карьеру футболиста не заканчивают!.. за, что красная?..а вот когда бьют по ногам и локтями по голове-тут не желтую, тут выгонять с поля нужно!...сколько ребят закончили преждевременно с футболом ?...то та же....
Борис2876
Борис2876
сегодня в 06:16
А стоит ли выгораживать зачинщика, он и во второй и третий раз пойдёт якобы разнимать толкая в чужой рот свои грязные руки. А в результате получит ещё больше дисквалификации.
ABir
ABir
вчера в 22:19
Так бывает, ты разнимаешь, а тебе прилетает
derrik2000
derrik2000 ответ nik9373 (раскрыть)
вчера в 22:18
Я специально ПЕРЕСМОТРЕЛ момент драки прежде чем здесь высказать своё мнение, т. к. что-то стёрлось из памяти.
Пересмотри и ты, если появится желание.
Увидишь агрессию Литвинова во всей красе.
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:03
- Ну, ну...
- По вашему, лучше в сторонке постоять, и посмотреть, чем всё это закончится... А потом пообниматься с победителем "схватки"... Типа - я же всегда был на твоей стороне...
- Ну, знаете ли ...
- Ну вы, блин, даёте...
nik9373
nik9373 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:15
Ты приравнял ладонь к ударам, поздравляю.
Сп62
Сп62
вчера в 21:01
Завтра скажут, что Литвинов хотел выцарапать Роше глаза. Вот так можно интерпретировать ситуацию, если очень захотеть.
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:11
Мне вот это понравилось: "...Роша начал размахивать кулаком и попал Литвинову в затылок..."
Не.
ТАМ "лещ" знатный был! ))
Классический такой "лещ".
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:06
Я поддержу тебя и добавлю немного своего мнения. Был фол Кисляка на Барко. Судья не наказал армейца. Я бы остановил игру и наказал. Далее Роша сфолил на ком то из Спартака уже после фола Кисляка ,, Спартаковцы пошли на Рошу, но конфликта еще не было. А начался реальный конфликт именно с тычка Литвинова в лицо Роши, причем к этому еще добавился захват Бабичем горла Роши. А дальше Роша начал размахивать кулаком и попал Литвинову в затылок и вскольз Бабичу по зубам. Это хронология событий. Мой вердикт. Я бы дал Роше 4 игры, Литвинову 2 и Бабичу 1. Роще - по совокупности.
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:43, ред.
Я хоть и болею за Спартак более 50-ти лет, и, казалось, должен бы защищать мнение Титова и действия Литвинова, но ЭТОГО делать не буду и вот почему.
Думаю, все видели, где была ОТКРЫТАЯ ЛАДОНЬ Литвинова в этой драчке, и КАКУЮ ПОЗИЦИЮ он занимал в потасовке.
Он целенаправленно хотел взять Рошу за рожу (извините за нечаянный каламбур )) ).
Он НЕ ВСТАЛ между двумя первыми футболистами Спартака и ЦСКА и не стал их ОТТАЛКИВАТЬ друг от друга, а стал за левым плечом Бабича и начал ТЫКАТЬ ладонью в рожу Роши, за что эффектного "леща" от последнего и получил.
Так что Титов "пургу несёт".
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:52
Слова Титова: "...., удар Роши и движение Литвинова – это немножко разные вещи..."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1392824/litvinov-ruslan-villian 07.11.2024
Именно так. Сначала был тычок Литвинова в лицо Роше, а потом удар Роши. С чего началось? С тычка Литвинова в лицо. а удар Роши это ответка.
Странная логика у любителя бромантана. Хронологию уже путает. Неужели еще не прошло.? А уже сколько лет назад подсел Гоша! И все не отпускает.
alexamit
alexamit
вчера в 18:44
Всё правильно!Нечего размахивать руками,тем более Руслан нанёс удар сопернику.В следующий раз будет думать головой.
drug01
drug01
вчера в 18:31
Зачем махал руками!!!
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