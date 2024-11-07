Титов: «Решение КДК абсурдное, Литвинов пытался остановить бойню»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил решение КДК РФС дисквалифицировать полузащитника «красно-белых» на две встречи после потасовки с защитником столичного ЦСКА в матче 14-го тура чемпионата России.

«Спартак» одержал победу со счётом 2:0. Литвинов толкнул соперника, что было расценено как провокация и агрессивное поведение.