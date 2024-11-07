Колосков: «Наш КДК РФС является одним из самых справедливых в мире»

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вчера, 20:49

Почётный президент Российского футбольного союза ( РФС ) заявил, что Контрольно‑дисциплинарный комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) выносит справедливые решения и не допустил ошибок по итогам последнего заседания.

Во‑первых, с КДК трудно спорить, так как там собрались специально подготовленные люди, которые просматривают каждый эпизод чуть ли не через лупу. Мы этого не делаем, а исходим из впечатлений. В КДК все делают правильно, я исхожу из принципа, что наш комитет является одним из самых справедливых в мире. И я согласен с решением, так как драку начал именно Руслан Литвинов, он первым достал до лица Роши, который начал отвечать кулаками. Что касается штрафа Лички за мат, есть установленный регламент, в котором написано, какая мера наказания следует за выход за пределы технической зоны, употребление нецензурной лексики. Это не выдумка какая‑то, сформированная в ходе заседания. Оспаривать решение и так далее — бесполезно. Надо принимать их такими, какие они есть.

В пятницу «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» в матче 14‑го тура РПЛ со счетом 1:1. На послематчевой пресс‑конференции главный тренер москвичей Марцел Личка охарактеризовал игру своей команды во втором тайме нецензурным словом. Решением КДК РФС чешский специалист был оштрафован на 50 тысяч рублей.