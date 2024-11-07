Колосков: «Наш КДК РФС является одним из самых справедливых в мире»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что Контрольно‑дисциплинарный комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) выносит справедливые решения и не допустил ошибок по итогам последнего заседания.
Во‑первых, с КДК трудно спорить, так как там собрались специально подготовленные люди, которые просматривают каждый эпизод чуть ли не через лупу. Мы этого не делаем, а исходим из впечатлений. В КДК все делают правильно, я исхожу из принципа, что наш комитет является одним из самых справедливых в мире. И я согласен с решением, так как драку начал именно Руслан Литвинов, он первым достал до лица Роши, который начал отвечать кулаками. Что касается штрафа Лички за мат, есть установленный регламент, в котором написано, какая мера наказания следует за выход за пределы технической зоны, употребление нецензурной лексики. Это не выдумка какая‑то, сформированная в ходе заседания. Оспаривать решение и так далее — бесполезно. Надо принимать их такими, какие они есть.
В пятницу «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» в матче 14‑го тура РПЛ со счетом 1:1. На послематчевой пресс‑конференции главный тренер москвичей Марцел Личка охарактеризовал игру своей команды во втором тайме нецензурным словом. Решением КДК РФС чешский специалист был оштрафован на 50 тысяч рублей.
В субботу ЦСКА на своем поле уступил «Спартаку» со счетом 0:2 в матче 14‑го тура РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой были удалены защитник армейцев Виллиан Роша за удар рукой в голову сопернику и игрок «красно‑белых» Руслан Литвинов за захват соперника рукой за лицо. Бразилец был дисквалифицирован на три матча РПЛ, россиянин пропустит две игры.
Одно знаю точно - драка эта разошлась даже на страницы соккер ру, спровоцировали так спровоцировали, отмахаться бы теперь)))
Одно знаю точно - драка эта разошлась даже на страницы соккер ру, спровоцировали так спровоцировали, отмахаться бы теперь)))
невозможно представить, чтобы опытный, юридически подкованный чиновник руководствовался подобными принципами ! Мрак и ужас.
невозможно представить, чтобы опытный, юридически подкованный чиновник руководствовался подобными принципами ! Мрак и ужас.
Вот оказывается как надо было. Сказать - простите, заплакать, получить а-та-та от клуба и всего три матча с возможностью апелляции.
Роша ещё раз извинится и его наградят, как лучшего боксёра клуба, а Литвинову дадут шесть матчей дисквалификации.
Вот оказывается как надо было. Сказать - простите, заплакать, получить а-та-та от клуба и всего три матча с возможностью апелляции.
Роша ещё раз извинится и его наградят, как лучшего боксёра клуба, а Литвинову дадут шесть матчей дисквалификации.
Кривое правосудие однако !!!
Кривое правосудие однако !!!
- Капитализм рулит! Больше денег - больше прав...
- Капитализм рулит! Больше денег - больше прав...