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Колосков: «Наш КДК РФС является одним из самых справедливых в мире»

вчера, 20:49

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что Контрольно‑дисциплинарный комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) выносит справедливые решения и не допустил ошибок по итогам последнего заседания.

Во‑первых, с КДК трудно спорить, так как там собрались специально подготовленные люди, которые просматривают каждый эпизод чуть ли не через лупу. Мы этого не делаем, а исходим из впечатлений. В КДК все делают правильно, я исхожу из принципа, что наш комитет является одним из самых справедливых в мире. И я согласен с решением, так как драку начал именно Руслан Литвинов, он первым достал до лица Роши, который начал отвечать кулаками. Что касается штрафа Лички за мат, есть установленный регламент, в котором написано, какая мера наказания следует за выход за пределы технической зоны, употребление нецензурной лексики. Это не выдумка какая‑то, сформированная в ходе заседания. Оспаривать решение и так далее — бесполезно. Надо принимать их такими, какие они есть.

В пятницу «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» в матче 14‑го тура РПЛ со счетом 1:1. На послематчевой пресс‑конференции главный тренер москвичей Марцел Личка охарактеризовал игру своей команды во втором тайме нецензурным словом. Решением КДК РФС чешский специалист был оштрафован на 50 тысяч рублей.

В субботу ЦСКА на своем поле уступил «Спартаку» со счетом 0:2 в матче 14‑го тура РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой были удалены защитник армейцев Виллиан Роша за удар рукой в голову сопернику и игрок «красно‑белых» Руслан Литвинов за захват соперника рукой за лицо. Бразилец был дисквалифицирован на три матча РПЛ, россиянин пропустит две игры.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 15:03
Тебя понесло уже не в ту степь. Видимо из за недостатка аргументов. Ничего поймёшь позже что не надо путать разные сферы права
Bad Listener
Bad Listener ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:07, ред.
Это всё домыслы и интерпретации, я лично такого не увидел. Не надо путать домыслы и предположения с фактами. Это проблема ЭСК и КДК и ваша похоже тоже. Вы поймите правильно, я сам на 90% считаю что Литвинов агрессивно себя вёл, но проблема правосудия как раз в оставшихся 10%. 10% вероятность того что человека наказали ни за что, если вас это устраивает то меня нет, я не согласен жить в таком обществе где 10% осужденных невиновны. Да даже где 1 из 100 невиновен уже как то не по себе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 14:05
Не надо себя успокаивать. Попадание в лицо рукой случайным не было. Он было целенаправленным и главное фиксированным. Литвинов держал пятерню на лице Роши, пока не увидел замах того кулаком и удар по голове. А умышленное касание рукой лица соперника - это и есть агрессивное поведение. За что он и наказан.
Bad Listener
Bad Listener ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:00, ред.
Литвинову вменяют агрессивное поведение и судья когда объявлял за что красная карточка назвал именно эту причину. Хотя с долей вероятности попадание рукой именно в лицо Роши могло быть и случайностью, обратное не доказывает ни одно видео и не один стоп кадр. Литвинов говорит что лез разнимать Рошу с Бабичем, какие у меня есть веские основания чтобы не верить его показаниям? Судья удалил изначально только Рошу что означает что судья ничего не видел и свидетелей от незаинтересованных сторон просто нет.

Одно знаю точно - драка эта разошлась даже на страницы соккер ру, спровоцировали так спровоцировали, отмахаться бы теперь)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 13:53
Уважаемый, не надо выдумывать. Никто и не утверждает, что "Литвинов лез драться" Он сунул пятерню в лице Роше. Это правилами запрещено и наказуемо. Бесспорно. Вот ха это он и наказан, т.к это его действие спровоцировало ответ Роши и драку. Т.е. Литвинов провокатор, за что и наказан. Непонятно при этом, почему другой провокатор Бабич, который руками лез к горлу Роши, а это тоже провокация, не наказан.?
альсато
альсато
сегодня в 12:29
Вот тут-полностью согласен с Вячеславом Ивановичем!...ибо есть с чем и с кем сравнивать!))))
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 10:34, ред.
Так зачинщик потасовки тогда уж Умяров, он толкнул Рошу, потом Роша на него набычился и Бабич схватил того за шею. Умярова удаляйте и дисквалифицируйте, или по вашему же принципу всех кто пытался эту драку разнять нужно удалить потому что у них тоже агрессивное поведение. Тогда на поле вообще никого не осталось бы, даже судей. Докажите сначала что Литвинов 100% драться лез а потом уже называйте себя справедливой организацией. Справедливостью и не пахнет, лишь бы наказать кого. Умяров и Бабич только по жёлтой получили. И кстати как Сухой ответит за это ситуацию не скажете? За то что пропустил нарушение на Барко и допустил всё это. Умярова я как болельщик Спартака пожизненно бы дисквалифицировал за надругательство над футболом, этого реально не жалко.
112910415
112910415
сегодня в 06:12
"Я исхожу из принципа, что наш комитет является одним из самых справедливых в мире" -
невозможно представить, чтобы опытный, юридически подкованный чиновник руководствовался подобными принципами ! Мрак и ужас.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:37
Литвинов даже не провокатор, он реальный зачинщик этой драки. Итак по порядку. Сначала Литвинов сует ладонь в лицо Роше, потом Бабич, хватает Рошу за горло, а уже потом Роша с размаху кулаков по затылку Литвинова и по соплям Бабичу. По хорошему надо было и Бабичу дать пару игр за хватание Роши за горло.
lotsman
lotsman
вчера в 21:53
Если сам себя не похвалишь, то можешь вообще без похвал остаться.)
nik9373
nik9373 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:22
Какая истина? Максимальный срок, который мог получить Виллиан — четыре матча, однако в КДК ограничились тремя. Вероятно, приняли во внимание раскаяние и наказание от цска.

Вот оказывается как надо было. Сказать - простите, заплакать, получить а-та-та от клуба и всего три матча с возможностью апелляции.

Роша ещё раз извинится и его наградят, как лучшего боксёра клуба, а Литвинову дадут шесть матчей дисквалификации.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:19
Провокатор пропустит 2 игры а потерпевший 3.
Кривое правосудие однако !!!
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:11
- Да-да... Самый-самый... Полный беспредел!!!
- Капитализм рулит! Больше денег - больше прав...
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:04
Его попросили, он и сказал... Кстати, это недалеко от истины. Просто я смотрел видео потасовки. Хоть и болею за Спартак, но истина дороже. Мало получили ещё...
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:57
Скорее всего Вячеслав Иванович , как раз перед интервью пересмотрел эту замечательную комедию , вот нетленка из него и "полилась"...)
Сп62
Сп62 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:56
Лучшего и придумывать не надо! 👍👍👍
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:51
Ну тут это фото прям напрашивается))) отличные актеры в прекрасном фильме))
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