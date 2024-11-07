Рахимов: «В моих командах никогда не было акцента на трусливость»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов отреагировал на мнение некоторых болельщиков, считающих, что его игровой стиль является осторожным.
Что могу сказать таким «диванным» экспертам? Вставать с дивана и пробовать тренироваться. Я многое в жизни слышал. Были и встречи с болельщиками, на которых я просил болельщиков показать, как не бояться, как тренировать. Придите и покажите.
Я тоже могу рассказать не только про футбол, но и про другие виды спорта. Как болельщик. И мое мнение в других видах спорта не будет приоритетным. Все могут иметь свое мнение.
В моих командах никогда не было акцента на трусливость, есть акцент на дисциплину и организацию.
Характеристику футбола Рахимова можно дать следующую: футбол, в целом выжидательный и осторожный. Без фантазии, с акцентом на оборону. Это конечно не закрытый футбол Бердыева, но и не атакующий. Справедливости ради, стоит отметить и состав, который не располагает к открытому футболу.
А ироничные призывы Рахимова к болельщикам- показать, как надо тренировать- сами по себе несолидные и смешные...
Характеристику футбола Рахимова можно дать следующую: футбол, в целом выжидательный и осторожный. Без фантазии, с акцентом на оборону. Это конечно не закрытый футбол Бердыева, но и не атакующий. Справедливости ради, стоит отметить и состав, который не располагает к открытому футболу.
А ироничные призывы Рахимова к болельщикам- показать, как надо тренировать- сами по себе несолидные и смешные...