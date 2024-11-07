Рахимов: «В моих командах никогда не было акцента на трусливость»

Главный тренер «Рубина» отреагировал на мнение некоторых болельщиков, считающих, что его игровой стиль является осторожным.

Что могу сказать таким «диванным» экспертам? Вставать с дивана и пробовать тренироваться. Я многое в жизни слышал. Были и встречи с болельщиками, на которых я просил болельщиков показать, как не бояться, как тренировать. Придите и покажите.

Я тоже могу рассказать не только про футбол, но и про другие виды спорта. Как болельщик. И мое мнение в других видах спорта не будет приоритетным. Все могут иметь свое мнение.

В моих командах никогда не было акцента на трусливость, есть акцент на дисциплину и организацию.