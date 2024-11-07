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Рахимов: «В моих командах никогда не было акцента на трусливость»

вчера, 10:20

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов отреагировал на мнение некоторых болельщиков, считающих, что его игровой стиль является осторожным.

Что могу сказать таким «диванным» экспертам? Вставать с дивана и пробовать тренироваться. Я многое в жизни слышал. Были и встречи с болельщиками, на которых я просил болельщиков показать, как не бояться, как тренировать. Придите и покажите.

Я тоже могу рассказать не только про футбол, но и про другие виды спорта. Как болельщик. И мое мнение в других видах спорта не будет приоритетным. Все могут иметь свое мнение.

В моих командах никогда не было акцента на трусливость, есть акцент на дисциплину и организацию.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:10, ред.
Что за дурь. Идёт подмена понятий: трусливый и осторожный. Интересно, как критиканы игры того же "Рубина" смогут определить, какую тактику на игру избрала команда. Естественно, что в матчах с лидерами казанский клуб изберёт осторожную тактику, и кто-то назовёт это трусостью, а в матчах с равным соперником попытается больше атаковать. Или кто-то хочет, чтобы "Рубин" в каждом матче играл с открытым забралом, несмотря на то, кто является его виза-ви, "Зенит" либо "Ахмат".
Такие разговоры - верх непрофессионализма, и пора их заканчивать ( или не начинать ).
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 13:07
Если бы могли показать, уже тоже где-нибудь тренировали, а показывать должен тренер. Так что не очень красиво высказался господин Рахимов по отношению к болельщикам...
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 11:37
Какие варианты предлагаете ему?
Capral
Capral
вчера в 11:11
Ну если вспомнить игру со Спартаком в Москве, то можно сказать, что футбол Рахимова трусливый, потому что имея большинство, вдруг окопаться в своей штрафной и отказаться от атакующего футбола может только нерешительный тренер. При этом, ещё и проиграть.

Характеристику футбола Рахимова можно дать следующую: футбол, в целом выжидательный и осторожный. Без фантазии, с акцентом на оборону. Это конечно не закрытый футбол Бердыева, но и не атакующий. Справедливости ради, стоит отметить и состав, который не располагает к открытому футболу.

А ироничные призывы Рахимова к болельщикам- показать, как надо тренировать- сами по себе несолидные и смешные...
r5tpqbv8rd39
r5tpqbv8rd39
вчера в 11:08
Если будет результат, то могут такой футбол называть как угодно, но тренер будет прав.
4dfu8cccqefy
4dfu8cccqefy
вчера в 11:02
Трус не играет в футбол
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:58
Рахимов, может тебе стоит профессию сменить? Потому, что твой футбол действительно трусливый. Он сейчас не в моде.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:54
Рассказать ты точно можешь !)
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