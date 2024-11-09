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Игроки сборной Франции хотят, чтобы команду возглавил Зидан

вчера, 09:07

Футболисты сборной Франции устали от тренерской деятельности Дидье Дешама и хотят, чтобы «трёхцветных» возглавил экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан.

Отмечается, что в Федерации футбола страны полностью доверяют Дешаму и намерены дать ему доработать как минимум до завершения чемпионата мира-2026. Однако руководители местной федерации рассматривают Зидана как идеального кандидата ему на замену.

Дешам возглавляет национальную команду Франции с 2012 года, приведя её к победе на чемпионате мира-2018 и к трофею Лиги наций УЕФА-2021.

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Все комментарии
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 19:18
"Про кубки лига чемпионов с Реалом это просто был тот время когда почти все игроки Реала были в пике своей карьеры и Реал мог выиграть лига чемпионов без тренера."

Серьёзно?) На счёт тренерских способностей Зизу много разных мнений (от физрука до гения), но сравнивать его с пустым местом может только очень недалёкий человек.
Gulomjon Najimov
Gulomjon Najimov
вчера в 13:25
В таком темпе скоро през...Ки будут людей выбирать а не люди их
112910415
112910415
вчера в 13:10
если это правда ...
не много ли на себя берут футболисты сборной Франции ?!
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:00
    Capral
    Capral
    вчера в 11:39, ред.
    Сенатов.

    И Лобановским и Бесковым, игроки тоже были недовольны. А Блохин и Буряк, вообще замышляли заговор.
    memphis
    memphis
    вчера в 11:34
    Мбапе разбушевался
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 10:23
    Так,,мятеж на корабле)) скорей всего Дешама будут сливать...обычная практика новых фпанцузов
    adekvat
    adekvat
    вчера в 10:16
    Опять бунт на карабле?
    Фил Кио
    Фил Кио
    вчера в 10:13
    Пора и у нас провести опрос игроков об усталости от деятельности гламурной Болонки...
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 10:10
    Ну пускай еще лет 5 хотят! И ничего не возьмут своим хотением))
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 09:41
    Рано или поздно Зидан всё равно бы возглавил сборную. Зидан это человек-титутл, как игрок и как тренер. Но вот как тренер сборной он еще не выиграл титулов. Так что его тренерство в сборной это лишь вопрос времени. Мбапе тут ни причем, даже если бы он родился вообще, Зидан всё равно станет тренером
    Marcus Corvinus
    Marcus Corvinus
    вчера в 09:38
    Дешам сильно пересидел в сборной, как и Лёв, сборная давно уже мучается на поле и выезжает только за счёт класса игроков. 12 лет это очень много, обычно в сборных работают тренеры максимум лет 6
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 09:29
    Какая гниль этот Мбаппе. Дешам лишил Гризманна право исполнять пенальти и капитанской повязки и передал Мбаппе, а он заговоры плетет против него.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 09:26
    Браво Мбаппе! Черепаха на 2 фронта работает!! И еще успевает с ПСЖ бабки выбивать и все это находясь в офсайде!)))
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 09:21, ред.
    Зидан свойм желанием возглавить сборной, мешает играть игрокам.
    После этой слухи , игра у французов потерялся.Я уважаю Зидан но ему до старика Дешама как до луны.
    Про кубки лига чемпионов с Реалом это просто был тот время когда почти все игроки Реала были в пике своей карьеры и Реал мог выиграть лига чемпионов без тренера.
    Если Зидан возглавить любую топ клуб и выграеть лига чемпионов я беру свой слова обратно.
    Если возглавить сборной Франции тогда из него сделает сегодняшний сборной Италии!
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 09:14
    Ещё одно восстание...
    А может игроки правы и Дидье Дешам просто исчерпал себя. Имея такой глубокий состав нужно брать трофеи, а если не получается, то лучше ему уйти. Интересно, тренера хоть поблагодарят.
    Гость
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