Игроки сборной Франции хотят, чтобы команду возглавил Зидан

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вчера, 09:07

Футболисты сборной Франции устали от тренерской деятельности и хотят, чтобы «трёхцветных» возглавил экс-наставник мадридского «Реала» .

Отмечается, что в Федерации футбола страны полностью доверяют Дешаму и намерены дать ему доработать как минимум до завершения чемпионата мира-2026. Однако руководители местной федерации рассматривают Зидана как идеального кандидата ему на замену.