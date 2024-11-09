Игроки сборной Франции хотят, чтобы команду возглавил Зидан

Футболисты сборной Франции устали от тренерской деятельности Дидье Дешама и хотят, чтобы «трёхцветных» возглавил экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан.
Отмечается, что в Федерации футбола страны полностью доверяют Дешаму и намерены дать ему доработать как минимум до завершения чемпионата мира-2026. Однако руководители местной федерации рассматривают Зидана как идеального кандидата ему на замену.
Дешам возглавляет национальную команду Франции с 2012 года, приведя её к победе на чемпионате мира-2018 и к трофею Лиги наций УЕФА-2021.
А может игроки правы и Дидье Дешам просто исчерпал себя. Имея такой глубокий состав нужно брать трофеи, а если не получается, то лучше ему уйти. Интересно, тренера хоть поблагодарят.
А может игроки правы и Дидье Дешам просто исчерпал себя. Имея такой глубокий состав нужно брать трофеи, а если не получается, то лучше ему уйти. Интересно, тренера хоть поблагодарят.
После этой слухи , игра у французов потерялся.Я уважаю Зидан но ему до старика Дешама как до луны.
Про кубки лига чемпионов с Реалом это просто был тот время когда почти все игроки Реала были в пике своей карьеры и Реал мог выиграть лига чемпионов без тренера.
Если Зидан возглавить любую топ клуб и выграеть лига чемпионов я беру свой слова обратно.
Если возглавить сборной Франции тогда из него сделает сегодняшний сборной Италии!
После этой слухи , игра у французов потерялся.Я уважаю Зидан но ему до старика Дешама как до луны.
Про кубки лига чемпионов с Реалом это просто был тот время когда почти все игроки Реала были в пике своей карьеры и Реал мог выиграть лига чемпионов без тренера.
Если Зидан возглавить любую топ клуб и выграеть лига чемпионов я беру свой слова обратно.
Если возглавить сборной Франции тогда из него сделает сегодняшний сборной Италии!