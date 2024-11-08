В Бразильской конфедерации опровергли информацию о контактах с Гвардиолой

Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригес отреагировал на информацию о том, что организация поддерживала контакты с главным тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой в последнее время.
Ранее The Athletic сообщил о том, что CBF имела несколько контактов с испанским специалистом в течение этого года и готовит крупную сделку по назначению его рулевым национальной сборной.
Гвардиола – один из величайших тренеров в мире. Но мы не занимались его поисками. Тренером национальной сборной является Доривал Жуниор.