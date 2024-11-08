В Бразильской конфедерации опровергли информацию о контактах с Гвардиолой

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вчера, 23:41

Президент Бразильской конфедерации футбола ( CBF ) Эднальдо Родригес отреагировал на информацию о том, что организация поддерживала контакты с главным тренером «Манчестер Сити» в последнее время.

Ранее The Athletic сообщил о том, что CBF имела несколько контактов с испанским специалистом в течение этого года и готовит крупную сделку по назначению его рулевым национальной сборной.