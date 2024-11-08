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В Бразильской конфедерации опровергли информацию о контактах с Гвардиолой

вчера, 23:41

Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригес отреагировал на информацию о том, что организация поддерживала контакты с главным тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой в последнее время.

Ранее The Athletic сообщил о том, что CBF имела несколько контактов с испанским специалистом в течение этого года и готовит крупную сделку по назначению его рулевым национальной сборной.

Гвардиола – один из величайших тренеров в мире. Но мы не занимались его поисками. Тренером национальной сборной является Доривал Жуниор.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 05:43
Сегодня не занимались, а завтра все может поменяться, тем более зачем его искать, в Манчестере он.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:36
Значит поверим ему на слово)))
Гость
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