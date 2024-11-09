Мбаппе и ряд звёзд «Реала» выступили за отставку Карло Анчелотти

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вчера, 08:47

«Реал» потерпел поражения в последних двух матчах, которые провёл на домашнем стадионе в Мадриде. «Сливочные» разгромно проиграли «Барселоне» (0:4) и уступили «Милану» (1:3). На фоне неудачных результатов команды главный тренер «сливочных» потерял контроль над раздевалкой.

По сведениям источника, за отставку тренера выступил ряд звёздных игроков «Реала»: , , , и . Поддерживает же итальянского коуча , у которого очень близка связь с Анчелотти. Винисиус хотел бы, чтобы в случае отставки Анчелотти из «Реала» он возглавил сборную Бразилии.