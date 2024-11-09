Мбаппе и ряд звёзд «Реала» выступили за отставку Карло Анчелотти

«Реал» потерпел поражения в последних двух матчах, которые провёл на домашнем стадионе в Мадриде. «Сливочные» разгромно проиграли «Барселоне» (0:4) и уступили «Милану» (1:3). На фоне неудачных результатов команды главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти потерял контроль над раздевалкой.
По сведениям источника, за отставку тренера выступил ряд звёздных игроков «Реала»: Федерико Вальверде, Килиан Мбаппе, Ферлан Менди, Орельен Тчуамени и Эдуарду Камавинга. Поддерживает же итальянского коуча Винисиус Жуниор, у которого очень близка связь с Анчелотти. Винисиус хотел бы, чтобы в случае отставки Анчелотти из «Реала» он возглавил сборную Бразилии.
Еще 2-3 года назад в них видели новых звезд и замену Месси и Криштиану, то сегодня все поняли, что они не тянут на роль лидеров. Восходят новые, молодые настоящие игроки.
Еще 2-3 года назад в них видели новых звезд и замену Месси и Криштиану, то сегодня все поняли, что они не тянут на роль лидеров. Восходят новые, молодые настоящие игроки.