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Мбаппе и ряд звёзд «Реала» выступили за отставку Карло Анчелотти

вчера, 08:47

«Реал» потерпел поражения в последних двух матчах, которые провёл на домашнем стадионе в Мадриде. «Сливочные» разгромно проиграли «Барселоне» (0:4) и уступили «Милану» (1:3). На фоне неудачных результатов команды главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти потерял контроль над раздевалкой.

По сведениям источника, за отставку тренера выступил ряд звёздных игроков «Реала»: Федерико Вальверде, Килиан Мбаппе, Ферлан Менди, Орельен Тчуамени и Эдуарду Камавинга. Поддерживает же итальянского коуча Винисиус Жуниор, у которого очень близка связь с Анчелотти. Винисиус хотел бы, чтобы в случае отставки Анчелотти из «Реала» он возглавил сборную Бразилии.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
вчера в 19:55
Желтушная новость. Пока игра не нормализуется, такого плана выбросы в прессе будут регулярно. Ничего страшного, журналюгам повод для статейки, хейтерам повод позлорадствовать. Главное чтобы команда эти поражения восприняла правильно и побыстрее вышла из кризиса.
Сколот
Сколот
вчера в 18:18
Если Анчелотти всё-таки уйдёт в отставку, а Мбаппе потом назовёт его "тренеришкой", то будет ясен кумир черепашки.
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 16:21
Мбаппе уже и в Реале воду мутит..?? А не рано ли ему ?
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 16:21
Сказка о том, как хозяин убил сильнейшую команду мира одним трансфером.
Варвар7
Варвар7 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 15:34
В любом случаи будем ожидать развития событий и возможно дополнительно будет "пролит свет" на эту историю.
Incredulous
Incredulous ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:20
Да потому что это лишь пляски журналистов вокруг темы с неудачами Реала. Теперь будут разгонять эту повестку по-максимуму. Какой-то там никому не известный источник сообщил... Я не спорю, нет дыма без огня, но вот именно фамилия Вальверде заставила очень сомневаться в этой новости. Всем известно про хорошие отношения Вальверде и Анчелотти, да и повода у Уругвайца катить бочку на папу Карло нет от слова совсем. Неизменный игрок основы, которого всегда хвалил тренер, не с того, не с сего вдруг взял и ополчился против него. Менди можно допустить, так как на его позицию уже не первый год сватают кого-то из другого клуба, Тчуамени сильно сдал в этом сезоне, и понимает что на волосок от вылета из команды, Камавинга хочет больше игрового времени, Мбаппе не нравится позиция центрфорварда. Плюс эти четверо все французы, и в любом случае тесно общаются, но вот Вальверде не вписывается в эту оппозицию ни с какого бока.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:36
Мбаппе уже свои условия диктует в Реале, тренеров меняет. Он невзлюбил Анчелотти за то, что тот ставит его на неудобную ему позицию.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 13:31
Зря этого лягушонка взяли в Реал, толку от него - ноль, зато тут же организовал заговор, хотя в клубе без году неделя.
112910415
112910415
вчера в 13:29
кто бы мог подумать, что разброд начнётся в Реале ?!
arsenVS
arsenVS
вчера в 13:25
Новость желтого цвета если честно ))). Но в принципе Анчелотти может и уйти из Реала , он свое величие как тренер доказал уже много раз. Мбапе тоже странно восставать против Анчи так как он в команде без году неделя. И пока явно не играет так как от него ждали.
urytos
urytos
вчера в 12:42
Мбаппе и есть главная крыса в раздевалке. Для таких как он не существует авторитетов, и никто его не вспомнит после ухода из Реала, в отличии от папы Карло,который останется легендой европейского футбола, выигравший 5 ушастых, не скоро еще это кто то из тренеров сможет повторить!
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 12:24
Практически все французы. Как с ними оказался Вальверде? Вроде на нормального похож.
b8gwvsv6ugdt
b8gwvsv6ugdt
вчера в 11:51
Мбапе - скандалист и ненадежный человек. Продаст и предаст любого! Тренер уже доказал свои достижения, а Мбапе пока что ничего серьезного не показал. И это была большая ошибка руководства Реала! Кстати, Холланд тоже не далеко ушел.
Еще 2-3 года назад в них видели новых звезд и замену Месси и Криштиану, то сегодня все поняли, что они не тянут на роль лидеров. Восходят новые, молодые настоящие игроки.
Palex
Palex
вчера в 11:50
Как Мбаппе, так сразу скандал.
alexamit
alexamit
вчера в 11:40
Взяли гниль и завоняло хуже,чем в деревенском сортире.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 11:26
100% организатор Мбаппе,так как решил отмазаться,если он не может играть и забивать виноват Анчелотти.
С ним у Реала не получится ничего.В прошлом году Реал терзал всех,пришел Мбаппе сели на мель.Реал жалко становится.Мы знали,что этот тип будет губить Реал а Перес и спорт директор не знали,смешно и грустно.Реалом начинает управлять гопники из игроков.Наверно скоро Винисиус побъет Мбаппе,они уже враги.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 11:01
я сразу сказал Мбаппешник развалит Реал
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:48
Несколько удивляет позиция Вальверде, Анчи всегда поддерживал его, вспомнить хотя бы знаменитое пари Карло , "что если Вальверде не забьёт хотя бы 10 голов за сезон, я сдам свою тренерскую лицензию и уйду" . Думаю такое отношение тренера как нельзя лучше стимулировало игрока и помогало поверить в себя ещё больше! Ну как тут не воскликнуть - "И ты Брут..."
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 10:44
Анчи : "Собрание" прошло удачно.. 🤭
vr3cfq2amu78
vr3cfq2amu78
вчера в 10:41
Камерунский Эму в действии со своими Африканцами,Перес пожинай плоды!!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:37
На выручку идёт отряд персофанов Винисиуса)
lotsman
lotsman
вчера в 10:20
Мбаппе замутил бунт на корабле.)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 10:18, ред.
Вспомнил эпизод из "Неуловимых мстителей", когда Г.Юхтин в роли белогвардейца во время рассказа Савелия Крамарова несколько раз повторяет: " Брехня".
БОльшей "брехни" об отставке Анчелотти я ещё не слышал. Дальше развивать эту тему и блистать своими "эрудицией и логикой" (шучу, поэтому ограничил кавычками) не намерен. Лень.
Ладно бы один Мбаппе взбрыкнул, но чтобы двое последних из названных товарищей, молодых и не оперившихся !... Какой чудак может этому поверить.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:15
Мдяя! Пригрел черепаху на груди называется!)))
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:02
Самое интересное, по закону жанра они при этом будут ещё приплясывать - "выбрасывая коленца"...)
d1metras
d1metras
вчера в 10:02
По игре видно что эти аборигены сливают Анчелотти.
Capral
Capral
вчера в 09:57
Мбаппе -75. Без году неделя в команде, а уже такая с...а!!! Да и рожа у него не искренняя.
эльхан 70
эльхан 70
вчера в 09:52
мбаппе самого надо под зад выгнать с клуба..мешок .
yy67ujty3xeb
yy67ujty3xeb
вчера в 09:42
Мбаппе воду мутит
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:40
Мбаппе пришел, Реал стал хуже играть,раздоры пошли.
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