Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал четырёхматчевую серию поражений клуба во всех турнирах.
Сейчас мы не можем играть 90 минут. Мы сыграли очень хорошо в первом тайме, и во втором тайме были моменты. Мы снова проиграли, так что прочистим голову во время международного перерыва, и, надеюсь, наши игроки вернутся в форму. Нам нужно попытаться снова выиграть матчи. Во втором тайме мы не смогли удержать ритм. Четыре поражения подряд. Нам нужно быстро что-то менять.
В своём последнем матче «Манчестер Сити» проиграл «Брайтону» (1:2) в 11-м туре АПЛ.
А вообще Гвардиола понял что походу неминуемо клуб накажут..за 200 нарушений....и отправят куда нибудь в 7-ю лигу...с Баскервиль Холлами играть...)))
А вообще Гвардиола понял что походу неминуемо клуб накажут..за 200 нарушений....и отправят куда нибудь в 7-ю лигу...с Баскервиль Холлами играть...)))
сильно больше, чем в победах !
сильно больше, чем в победах !