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Гвардиола прокомментировал четырёхматчевую серию поражений клуба

вчера, 08:42

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал четырёхматчевую серию поражений клуба во всех турнирах.

Сейчас мы не можем играть 90 минут. Мы сыграли очень хорошо в первом тайме, и во втором тайме были моменты. Мы снова проиграли, так что прочистим голову во время международного перерыва, и, надеюсь, наши игроки вернутся в форму. Нам нужно попытаться снова выиграть матчи. Во втором тайме мы не смогли удержать ритм. Четыре поражения подряд. Нам нужно быстро что-то менять.

В своём последнем матче «Манчестер Сити» проиграл «Брайтону» (1:2) в 11-м туре АПЛ.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:08, ред.
Про "МС-позор английского футбола" уже было ??

А вообще Гвардиола понял что походу неминуемо клуб накажут..за 200 нарушений....и отправят куда нибудь в 7-ю лигу...с Баскервиль Холлами играть...)))
112910415
112910415
вчера в 09:47
в поражениях всегда много пищи для полезного анализа !
сильно больше, чем в победах !
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:19
Надеюсь, что и этот рекорд на последний... Интересно, а что будут предпринимать хозяева клуба, если серия поражений не закончится? Все слабости Манчестер Сити сейчас видны, как на ладони... Следующие соперники не должны бояться горожан. Надо просто воспользоваться моментом и обыграть Манчестер Сити.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:43
Со спортингом тоже второй тайм провалили
Гость
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