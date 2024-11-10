Гвардиола прокомментировал четырёхматчевую серию поражений клуба

Главный тренер «Манчестер Сити» П прокомментировал четырёхматчевую серию поражений клуба во всех турнирах.

Сейчас мы не можем играть 90 минут. Мы сыграли очень хорошо в первом тайме, и во втором тайме были моменты. Мы снова проиграли, так что прочистим голову во время международного перерыва, и, надеюсь, наши игроки вернутся в форму. Нам нужно попытаться снова выиграть матчи. Во втором тайме мы не смогли удержать ритм. Четыре поражения подряд. Нам нужно быстро что-то менять.