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Анчелотти назвал свою самую большую ошибку в тренерской карьере

09 ноября 2024, 00:31

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о своей самой большой ошибке в карьере. Слова специалиста приводит источник со ссылкой на France Football.

Невозможно принимать только хорошие решения в течение тридцати лет. Например, у меня было плохое решение здесь, в Мадриде, после первого года работы. Я был очень близок к продлению контракта, клуб хотел меня оставить, но я слишком сильно настаивал на своей зарплате, и они остановились. Это была ошибка, худшая из тех, что я мог совершить. Но это позволило мне учиться.

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Все комментарии
48tta42emt5p
48tta42emt5p
09 ноября в 09:50
В Реал только ради денег, какая может быть любовь к клубу.
Bad Listener
Bad Listener
09 ноября в 09:49, ред.
Ощущение что из гугл переводчика перевод вставили в качестве цитаты. Если Анчелотти и впрямь так коряво излагает свои мысли то непонятно как он вообще стал тренером, да ещё и Реала.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
09 ноября в 09:37
Худшее решение - это позволить главе клуба навязывать свое мнение. Сомневаюсь, что Карло хотел прихода Мбаппе, это прихоть Переса, сейчас расплачивается. Нужно было стоять на своем, выдвинуть ультиматум, как тренер Спортинга, когда появились слухи про переход Роналду. Конечно, Перес выбрал бы Мбаппе, но сейчас это были бы проблемы другого тренера.
sihafazatron
sihafazatron
09 ноября в 09:04
Теперь появилась ошибка еще больше! Тренировать Мбаппе!
112910415
112910415
09 ноября в 07:08
честное признание заслуживает высокой оценки !
Scorp689
Scorp689
09 ноября в 07:08
Что то папа Карло рано каяться начал....
rks94zzppcrv
rks94zzppcrv
09 ноября в 06:50
Хороший тренер знает себе цену и вправе требовать много
Alex_67
Alex_67
09 ноября в 01:21
И его деньги почти испортили...
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