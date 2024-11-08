Анчелотти: «Мы переживаем непростое время, это возможность стать сильнее»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о проблемах команды. Ранее «сливочные» уступили «Барселоне» в Ла Лиге (0:4) и «Милану» в Лиге чемпионов (1:3).
Разумеется, мы всё обсудили, проанализировали ситуацию. Мы полагаем, что нашли решение, но следует оценить это на практике. У нас сплоченная и мотивированная команда. Мы нашли верное решение. Но дождемся матча, чтобы понять, сделали ли мы правильный выбор.
Чувствую ли я себя сильным? Да, но не только я. Мы все переживаем непростое время, но мы продолжаем оставаться очень сплоченным и сильным коллективом. Такие моменты всегда случаются в футболе. Но это возможность идти вперед и стать сильнее в будущем.
В 13-м туре чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Осасуной».
Ранее сообщалось, что Анчелотти может покинуть клуб.
И прежде всего оборона команды. Ну не место Рюдигеру в обороне Реала. Уже столько раз наошибался и в Реале, в играх с Дортмундом, и Барселоной, а его детская ошибка стоила его сборной вылета на ЧЕ от Испании. Человек совершенно не читает соперника, даже в простых ситуациях, в отборе слаб, постоянно теряет позицию. Видимо не случайно, руководство хочет укрепить оборону...
Вратарскую позицию не обсуждаю. Куртуа - сильнейший вратарь, а вот Лунин, признаться, меня никогда не впечатлял- ни в Украине, ни в Реале. Может сыграть неплохо в отдельных играх, но стабильности не хватает, часто ошибается. Присутствие Мбаппе пока себя не оправдывает в полной мере, но даже большому мастеру не просто сразу влиться в коллектив.
Похоже и обстановка внутри команды непростая, что-то происходит непрятное. Насчет тренерских ошибок, точно не мне критиковать Анчи, но, если отдельно, по игре с Барселоной, то это поражение, чисто тренерское. Фактически, все голы соперника похожи один на другой. И тут вопрос к тренеру: если ты всё это видел- почему не перестроил игру Реала, почему ничего не поменял?
Ну и конечно, слова Анчи о том, что хорошо играли 60мин. - слова недостойные такого тренера как Анчелотти - это несерьёзно и по-детски. Обсуждать игру Винисиуса не буду - он человек настроения, впечатлительный и несколько спесивый, надо признать. Но я верю, что в ближайшее время всё изменится к лучшему. В таком клубе как Реал, по-другому и быть не может!!!
И прежде всего оборона команды. Ну не место Рюдигеру в обороне Реала. Уже столько раз наошибался и в Реале, в играх с Дортмундом, и Барселоной, а его детская ошибка стоила его сборной вылета на ЧЕ от Испании. Человек совершенно не читает соперника, даже в простых ситуациях, в отборе слаб, постоянно теряет позицию. Видимо не случайно, руководство хочет укрепить оборону...
Вратарскую позицию не обсуждаю. Куртуа - сильнейший вратарь, а вот Лунин, признаться, меня никогда не впечатлял- ни в Украине, ни в Реале. Может сыграть неплохо в отдельных играх, но стабильности не хватает, часто ошибается. Присутствие Мбаппе пока себя не оправдывает в полной мере, но даже большому мастеру не просто сразу влиться в коллектив.
Похоже и обстановка внутри команды непростая, что-то происходит непрятное. Насчет тренерских ошибок, точно не мне критиковать Анчи, но, если отдельно, по игре с Барселоной, то это поражение, чисто тренерское. Фактически, все голы соперника похожи один на другой. И тут вопрос к тренеру: если ты всё это видел- почему не перестроил игру Реала, почему ничего не поменял?
Ну и конечно, слова Анчи о том, что хорошо играли 60мин. - слова недостойные такого тренера как Анчелотти - это несерьёзно и по-детски. Обсуждать игру Винисиуса не буду - он человек настроения, впечатлительный и несколько спесивый, надо признать. Но я верю, что в ближайшее время всё изменится к лучшему. В таком клубе как Реал, по-другому и быть не может!!!