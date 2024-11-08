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Анчелотти: «Мы переживаем непростое время, это возможность стать сильнее»

вчера, 15:42

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о проблемах команды. Ранее «сливочные» уступили «Барселоне» в Ла Лиге (0:4) и «Милану» в Лиге чемпионов (1:3).

Разумеется, мы всё обсудили, проанализировали ситуацию. Мы полагаем, что нашли решение, но следует оценить это на практике. У нас сплоченная и мотивированная команда. Мы нашли верное решение. Но дождемся матча, чтобы понять, сделали ли мы правильный выбор.

Чувствую ли я себя сильным? Да, но не только я. Мы все переживаем непростое время, но мы продолжаем оставаться очень сплоченным и сильным коллективом. Такие моменты всегда случаются в футболе. Но это возможность идти вперед и стать сильнее в будущем.

В 13-м туре чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Осасуной».

Ранее сообщалось, что Анчелотти может покинуть клуб.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:30
падёт Осасуна, воспрянет Реал понемногу
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:22
Представляю тебя в подкате, Дружище!!!
Я когдато читал статью, нашего А.Парова, называлась она: "Как выполняется подкат". Толя был непревзойденным мастером подката!!! Ну, вобщем, из твоего опыта многое имеется.))) А у меня, даже фотка была, где, я, тоже- в сумашедшем подкате, в игре- с литерой "Д" на груди!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:59
...Витя видел бы меня в гневе,играли мини-футбол,зимой на День Энергетика, подкат в ноги,
заповедь номер один, иди смелее первым, а враг записает, Я так пару раз встретил(в защите играл),всё желание обломал обойти меня! Мы тогда 3:1 выиграли. А Карло, может ты и прав ,надо дать Язиду порулить...!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:42
И при Кроосе Реал разгромно проигрывал, и без Куртуа Реал брал чемпионство и лигу чемпионов. Реал команда сильнейших игроков. Но Реал не является сильной командой. Проблемы и раньше были, но лидеры решали многие матчи. И побеждали. А когда лидеры были бессильны, выручал. Хоселу)))
Capral
Capral
вчера в 17:39
Санёк, ты во многом конечно прав. Но на счет нордического характера Кросса, позволю себе с тобой не согласиться. Ты вспомни, что он вытворял в игре с Испанией на ЧЕ. Его могли удалить в любой момент, он грубил всю игру. Ну а что, Реал, всегда с ним побеждал? Не спорю, Кросс- важнейшее соединяющее звено в игре команды, и лишившись такого игрока, заменить его сразу- сложно. Но, на мой, чисто субъективный взгляд, футбол Анчелотти нуждается в определенных изменениях, несколько устарел...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:24
...Минхерц,тонкой нитью мимо прошло влияние на игру Кросса,
по сути немец был главным режиссером игры клуба. Рассмотрим
любую игру при нём, куда и кому бежать и приниманить,и ударить,и замкнуть всё решал Тони.....! Ты скажешь, а Модрич на что, но это другая история и сам видишь что происходит при хорвате! Заметь если хандрил Кросс, так и игра у Реала не шла! Боюсь,что не скоро появится игрок с таким видинием поляны и супер стабильностью,с железными нордическими нервами! Сейчас по полю носится фактически не обстреленная молодежь, думая что если они одели футболку Реала,дело в шляпе,отнюдь!!! На сём откланиюсь,доброго вечера!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 17:19
Реал это тот клуб, где любому тренеру сложнее всего тренировать, не в одном другом клубе даже намека бы не было об увольнении, проиграть за год 1 игру в ла лиге, 1-2 раза в этом году проиграть в ЛЧ, и всё, пошло давление. Оооочень высокие требования.
Capral
Capral
вчера в 16:41, ред.
Всецело поддерживаю Великого Карло! Всегда Уважал его и буду Уважать как Незаурядного тренера! Не знаю, не ведаю о чём говорили и что решили, но изменения в клубе однозначно назрели. Не хочу углубляться, в непосредственно тренерские решения и ошибки, они конечно имеются, но вот отдельные моменты- видны невооруженным глазом.

И прежде всего оборона команды. Ну не место Рюдигеру в обороне Реала. Уже столько раз наошибался и в Реале, в играх с Дортмундом, и Барселоной, а его детская ошибка стоила его сборной вылета на ЧЕ от Испании. Человек совершенно не читает соперника, даже в простых ситуациях, в отборе слаб, постоянно теряет позицию. Видимо не случайно, руководство хочет укрепить оборону...

Вратарскую позицию не обсуждаю. Куртуа - сильнейший вратарь, а вот Лунин, признаться, меня никогда не впечатлял- ни в Украине, ни в Реале. Может сыграть неплохо в отдельных играх, но стабильности не хватает, часто ошибается. Присутствие Мбаппе пока себя не оправдывает в полной мере, но даже большому мастеру не просто сразу влиться в коллектив.

Похоже и обстановка внутри команды непростая, что-то происходит непрятное. Насчет тренерских ошибок, точно не мне критиковать Анчи, но, если отдельно, по игре с Барселоной, то это поражение, чисто тренерское. Фактически, все голы соперника похожи один на другой. И тут вопрос к тренеру: если ты всё это видел- почему не перестроил игру Реала, почему ничего не поменял?

Ну и конечно, слова Анчи о том, что хорошо играли 60мин. - слова недостойные такого тренера как Анчелотти - это несерьёзно и по-детски. Обсуждать игру Винисиуса не буду - он человек настроения, впечатлительный и несколько спесивый, надо признать. Но я верю, что в ближайшее время всё изменится к лучшему. В таком клубе как Реал, по-другому и быть не может!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:35
Знаем , проходили - "То, что не убивает - делает нас сильнее"...)))
m5f23kmrjdg7
m5f23kmrjdg7
вчера в 16:21
К концу сезона разбегается каманда
shlomo
shlomo
вчера в 16:20
Уволят Папу ко всем чертям.... черепашка внес раздрай.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:08
Такое чувство что дни папы Карло в Реале сочтены
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:02
Надо выгнать из Реала последних испанцев и прикупить бразильцев или африканцев подороже... тогда уж точно "сильнее" станете.
Хотя папа Карло и тебя скоро пинком по задницу Перес погонит.
g3u5pv7rqq77
g3u5pv7rqq77
вчера в 16:00
Боюсь, не дадут тебе это сделать
Гость
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