Анчелотти: «Мы переживаем непростое время, это возможность стать сильнее»

Главный тренер «Реала» высказался о проблемах команды. Ранее «сливочные» уступили «Барселоне» в Ла Лиге (0:4) и «Милану» в Лиге чемпионов (1:3).

Разумеется, мы всё обсудили, проанализировали ситуацию. Мы полагаем, что нашли решение, но следует оценить это на практике. У нас сплоченная и мотивированная команда. Мы нашли верное решение. Но дождемся матча, чтобы понять, сделали ли мы правильный выбор.

Чувствую ли я себя сильным? Да, но не только я. Мы все переживаем непростое время, но мы продолжаем оставаться очень сплоченным и сильным коллективом. Такие моменты всегда случаются в футболе. Но это возможность идти вперед и стать сильнее в будущем.