Анчелотти: «Не считаю себя лучшим тренером последних нескольких лет»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не считает себя лучшим тренером.
Не думаю, что я привнес какое-то новаторство в футбол. Я всегда старался создать игрокам наилучшие условия, чтобы они чувствовали себя комфортно во время матча. Футболисты – звезды шоу. Я не считаю себя лучшим тренером последних нескольких лет. Я много выигрывал, но есть тренеры, которые выигрывали даже больше меня – Алекс Фергюсон, Пеп Гвардиола, а до этого Валерий Лобановский. И даже если бы я считал себя лучшим тренером последних 30 лет, что тогда? Мне бы памятник не поставили.
Даже Лобановский, о котором вспомнил Анчи, будучи убежденным сторонником атлетичного, силового футбола, все свои три Динамо модернизировал и совершенствовал в зависимости от обстоятельств. Гвард после Баварии поменял своё футбольное мировозрение и тд.
Что касается Карло, то да, надо признать, он несколько устарел и не поспевает за временем, всё-таки возраст сказывается. Но несмотря на все проблемы тренера, он по-прежнему Велик, а его громкие победы и титулы подтверждают это.
Даже Лобановский, о котором вспомнил Анчи, будучи убежденным сторонником атлетичного, силового футбола, все свои три Динамо модернизировал и совершенствовал в зависимости от обстоятельств. Гвард после Баварии поменял своё футбольное мировозрение и тд.
Что касается Карло, то да, надо признать, он несколько устарел и не поспевает за временем, всё-таки возраст сказывается. Но несмотря на все проблемы тренера, он по-прежнему Велик, а его громкие победы и титулы подтверждают это.
Египтяне использовали математику и геометрию только ради практических целей, а греки вдовесок занимались ими ради самих знаний, так возникла наука.
Египтяне использовали математику и геометрию только ради практических целей, а греки вдовесок занимались ими ради самих знаний, так возникла наука.