Анчелотти: «Не считаю себя лучшим тренером последних нескольких лет»

Главный тренер «Реала» заявил, что не считает себя лучшим тренером.

Не думаю, что я привнес какое-то новаторство в футбол. Я всегда старался создать игрокам наилучшие условия, чтобы они чувствовали себя комфортно во время матча. Футболисты – звезды шоу. Я не считаю себя лучшим тренером последних нескольких лет. Я много выигрывал, но есть тренеры, которые выигрывали даже больше меня – Алекс Фергюсон, Пеп Гвардиола, а до этого Валерий Лобановский. И даже если бы я считал себя лучшим тренером последних 30 лет, что тогда? Мне бы памятник не поставили.