Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2024/2025

Анчелотти: «Не считаю себя лучшим тренером последних нескольких лет»

вчера, 14:30

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не считает себя лучшим тренером.

Не думаю, что я привнес какое-то новаторство в футбол. Я всегда старался создать игрокам наилучшие условия, чтобы они чувствовали себя комфортно во время матча. Футболисты – звезды шоу. Я не считаю себя лучшим тренером последних нескольких лет. Я много выигрывал, но есть тренеры, которые выигрывали даже больше меня – Алекс Фергюсон, Пеп Гвардиола, а до этого Валерий Лобановский. И даже если бы я считал себя лучшим тренером последних 30 лет, что тогда? Мне бы памятник не поставили.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Анчелотти назвал свою самую большую ошибку в тренерской карьере
Вчера, 00:31
Анчелотти: «Мы переживаем непростое время, это возможность стать сильнее»
08 ноября
Мареска: «Мы движемся в верном направлении»
08 ноября
Ван Нистелрой: «Можно лишь порадоваться тому, как сыграли футболисты»
08 ноября
Петржела: «Семак в Европе? Сергей скорее возглавит сборную России»
08 ноября
Педри о штрафах в «Барсе»: «При Хави было 5 000 евро за опоздание»
07 ноября
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ zim289 (раскрыть)
вчера в 16:54
А дело не только в титулах, но в самом понимании футбола, в видении игры. Уже одно то, что бездарный Рюдигер постоянно в основе- вызваeт вопросы, а тренер не реагирует. Игра с Барселоной- полный тренерский провал. Первый тайм с Дортмундом в финале ЛЧ- также ошибка Анчи, которая могла закончиться поражением и многое другое...
zim289
zim289 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:49
И в чём он, как тренер, устарел?
Он ЛЧ взял в прошедшем сезоне. Как бы главный клубный трофей.
И 5 раз ЛЧ больше никто не брал. Ни Гвардиола, ни САФ, ни Моур
allemz
allemz
вчера в 15:59
Он сказал, что является хорошим специалистом, но не учёным. Однако, это не отменяет его уровень. В клубах, где работал, добывал всё же приемлемый результат и приносил деньги.

Египтяне использовали математику и геометрию только ради практических целей, а греки вдовесок занимались ими ради самих знаний, так возникла наука.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:58
...грядёт час истины, хочется увидить любимые,наигранные схемы....
....или что то принципиально новое, но тогда с кем...!
....резюме: ...ПОБЕДЫ "шатко-валко" искренне желает,ждём,болеем,
пожинаем!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:39
5 выигранных ЛЧ с двумя клубами вполне достаточно чтоб не скромничать....
И рассчитывать если не на Памятник при жизни но хоть на Бюст...))
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 15:16
Для памятника надо лет 20 отработать в одном клубе и выиграть значительные трофеи.
Capral
Capral
вчера в 15:15, ред.
Анчелотти однозначно грандиозный тренер, но каждый творческий человек должен обновлять свой метод работы - футбол на месте не стоит.

Даже Лобановский, о котором вспомнил Анчи, будучи убежденным сторонником атлетичного, силового футбола, все свои три Динамо модернизировал и совершенствовал в зависимости от обстоятельств. Гвард после Баварии поменял своё футбольное мировозрение и тд.

Что касается Карло, то да, надо признать, он несколько устарел и не поспевает за временем, всё-таки возраст сказывается. Но несмотря на все проблемы тренера, он по-прежнему Велик, а его громкие победы и титулы подтверждают это.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:56
Ну и нечего обсуждать свои качества. Дорогу молодым Папа Карло не давал точно. Правда трофеи получал регулярно. Так в каких клубах он работал.
xbr8s6ev5zwg
xbr8s6ev5zwg
вчера в 14:36
Папа Карло явно скромничает
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 