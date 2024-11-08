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Ван Нистелрой: «Можно лишь порадоваться тому, как сыграли футболисты»

вчера, 09:30
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 0Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОКМатч завершен

Временный главный тренер «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой прокомментировал победу своей команды над клубом ПАОК в Лиге Европы (2:0).

Довольно неубедительный первый тайм, мягко говоря. Второй мы провели намного лучше. Это очевидно.

Амад Диалло сыграл ключевую роль. Он не только забил, но и действовал очень опасно. Отличная работа.

Мы не лучшим образом выбирали позиции в первом тайме, во втором стало получше. Мы создавали недостаточно много моментов для Хёйлунда до перерыва. Потом стало лучше, но некоторые навесы до него не дошли.

Перед игрой я сказал парням, что МЮ год не побеждал на «Олд Траффорд» в еврокубках. Мы не могли поверить в это. Настало время всё изменить, перестроиться. Это важное время для клуба.

Для меня важно добиться результата. Можно лишь порадоваться тому, как сыграли футболисты.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 13:44
МЮ в настоящее время - типичный середняк АПЛ.
112910415
112910415
вчера в 10:57
неплохо, но радоваться рано
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 10:45
...дорогой ты мой человек, эти слова да в сэра Алекса уши, в десяточку мыслишь, посмотрим...!!!
r3t8f9eq4g79
r3t8f9eq4g79
вчера в 10:39
Играли спустя рукава - просто повезло.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:30
Как-то так, получилось просто !!)
Вещий
Вещий
вчера в 10:13
Не по игре выиграли... если бы это был не ПАОК, то результат мог бы быть другим.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:07, ред.
Пока порадоваться можно результатом, но не игрой команды. Ее просто нет, есть только дорогие игроки. Повезло, что играли всего лишь с ПАОК. Посмотрим, как завтра Манчестер Юнайтед сыграет с Лестером. После этого поединка Ван Нистелрой обязан собрать вещи. Не думаю, что новый тренер хочет взять его к себе в штаб.
kbm2tb3zcmmm
kbm2tb3zcmmm
вчера в 10:04
Победитель, его не судят
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:45
У МЮ сейчас трудный период и действительно всё плохо. Но всё же любому британскому середняку по силам обыграть дома ПАОК
Гость
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