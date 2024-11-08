Ван Нистелрой: «Можно лишь порадоваться тому, как сыграли футболисты»

Временный главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал победу своей команды над клубом ПАОК в Лиге Европы (2:0).

Довольно неубедительный первый тайм, мягко говоря. Второй мы провели намного лучше. Это очевидно.

Амад Диалло сыграл ключевую роль. Он не только забил, но и действовал очень опасно. Отличная работа.

Мы не лучшим образом выбирали позиции в первом тайме, во втором стало получше. Мы создавали недостаточно много моментов для Хёйлунда до перерыва. Потом стало лучше, но некоторые навесы до него не дошли.

Перед игрой я сказал парням, что МЮ год не побеждал на «Олд Траффорд» в еврокубках. Мы не могли поверить в это. Настало время всё изменить, перестроиться. Это важное время для клуба.

Для меня важно добиться результата. Можно лишь порадоваться тому, как сыграли футболисты.