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Петржела: «Семак в Европе? Сергей скорее возглавит сборную России»

вчера, 08:19

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос о возможном будущем нынешнего наставника петербуржцев Сергея Семака.

Будущее Семака в Европе? Пока у него все хорошо в «Зените». Сергей скорее возглавит сборную России, чем европейский клуб.

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Все комментарии
Борис2876
Борис2876
сегодня в 07:37
Ну на счёт Европы для Семака думаю громко сказано. В топ не позовут, своих хватает, а в середняк сам не пойдёт нет там таких денег как в Газпроме. И даже в зените у Сироже не все так радужно по игре это видно, да и в раздевалке с гастарбайтерами не все в порядке. Хотя пытаются мусор во время прятать, хоть и не всегда получается. Авторитета явно у гастарбайтеров тренеру не хватает.
Gotlib
Gotlib ответ альсато (раскрыть)
вчера в 23:19, ред.
Петржелка просто завидует Семаку.
Храневец
Храневец
вчера в 16:51, ред.
Сборную можно тренировать и по интернету , на пол ставки !!!!! Тренер на пляже ,игроки в баре !
Хиромант
Хиромант ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:03
- А зачем Семаку сборная из 10 пешеходов и одного стоячего голкипера, называющих себя футболистами?
4RT
4RT
вчера в 13:45
Сборной России сейчас может "руководить" даже виртуальный тренер. А Богданычу без подпитки Газпрома, только ФНЛ светит
альсато
альсато
вчера в 11:32
Властимил знает, что говорит.....точно такое же мнение!
Варвар7
Варвар7 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:11
Неужели мои сомнения, что Зенит - не совсем российский клуб оказались верны? )))
112910415
112910415
вчера в 10:50
всегда будет в Зените ... пока Газпром в порядке !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:55
Какая ещё сборная...Петржела погорячился....
А кто будет бразильцев футбольной азбуке учить ???
Вон Ренан...за 4 игры у Семака подорожал в 4 раза......привезли несмышлёныша двухмиллионного.... а в аренду отдали уже мастера...стоимостью в 9 млн....
cska1948
cska1948
вчера в 09:39
Зачем Семаку сборная в которой не будет ДЕСЯТИ латиносов?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 09:15
Да ездил он уже туда...игроком...видать не понравилось....
Золотой мяч не дали...капитаном ПСЖ не сделали....
Чего ему туда стремиться то ??
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 09:13
Зенитописец...Зенитобиограф....Зенитохронист...))
lotsman
lotsman
вчера в 09:13
Семак в Европе, это нонсенс.)
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:08
Петржела - "летописец" ("баснописец") российского футбола...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:45
Семак в Европе? Событие маловероятное. Разве что какой-нибудь маленький клуб... Сергей Богданович способен только добросовестно руководить физической тренировкой, он хороший физрук. Больше в Зените его никуда не подпускают - особенно к трансферам. Да он не против. Роль Серой мышки его вполне устраивает. Тактические схемы? У Семака их есть несколько типовых... В конце концов установки на игру он проводит. Сомневаюсь, что у тренера Зенита большой авторитет среди игроков. Что у него отлично получается, так это говорить много и ни о чём. Из него получился бы хороший глава пресс-службы... Не в обиду, Сергей Богданович, просто я так думаю...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:41, ред.
Семак работает там где и играл...и работает продуктивно...
В европейские клубы второго эшелона ему ехать смысла нет....а в команды топ-5 тренеров 500 человек на 100 вакансий...из стран самих топ-5 плюс голландцы , португальцы ну и южно-американцы...
Ну стал условный Станкович 3 раза чемпионом с Црвеной Звездой...и 1 раз с Ференцварошем.....и что???..очередь из топ-5 ??...
Нет конечно....
Думаю тренеру гораздо трудней чем игроку подняться по карьерной лестнице в топовые чемпионаты...да и тем более если у тебя есть уже работа...устраивающая тебя...и не менее оплачиваемая....
А профессиональный прогресс...карьерный рост...и прочие высокие фразы....это для тех кто сам считает что он не прогрессирует и не растёт....
Богданыч видать ,так не считает..))
7qwj63cgump9
7qwj63cgump9
вчера в 08:40
Не нужен ему берег турецкий, да и другая европа не нужна...
rm7duuz42v3d
rm7duuz42v3d
вчера в 08:21
Другими словами в Европе манекен нафиг не нужен
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