Петржела: «Семак в Европе? Сергей скорее возглавит сборную России»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос о возможном будущем нынешнего наставника петербуржцев Сергея Семака.
Будущее Семака в Европе? Пока у него все хорошо в «Зените». Сергей скорее возглавит сборную России, чем европейский клуб.
Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос о возможном будущем нынешнего наставника петербуржцев Сергея Семака.
Будущее Семака в Европе? Пока у него все хорошо в «Зените». Сергей скорее возглавит сборную России, чем европейский клуб.
В европейские клубы второго эшелона ему ехать смысла нет....а в команды топ-5 тренеров 500 человек на 100 вакансий...из стран самих топ-5 плюс голландцы , португальцы ну и южно-американцы...
Ну стал условный Станкович 3 раза чемпионом с Црвеной Звездой...и 1 раз с Ференцварошем.....и что???..очередь из топ-5 ??...
Нет конечно....
Думаю тренеру гораздо трудней чем игроку подняться по карьерной лестнице в топовые чемпионаты...да и тем более если у тебя есть уже работа...устраивающая тебя...и не менее оплачиваемая....
А профессиональный прогресс...карьерный рост...и прочие высокие фразы....это для тех кто сам считает что он не прогрессирует и не растёт....
Богданыч видать ,так не считает..))
В европейские клубы второго эшелона ему ехать смысла нет....а в команды топ-5 тренеров 500 человек на 100 вакансий...из стран самих топ-5 плюс голландцы , португальцы ну и южно-американцы...
Ну стал условный Станкович 3 раза чемпионом с Црвеной Звездой...и 1 раз с Ференцварошем.....и что???..очередь из топ-5 ??...
Нет конечно....
Думаю тренеру гораздо трудней чем игроку подняться по карьерной лестнице в топовые чемпионаты...да и тем более если у тебя есть уже работа...устраивающая тебя...и не менее оплачиваемая....
А профессиональный прогресс...карьерный рост...и прочие высокие фразы....это для тех кто сам считает что он не прогрессирует и не растёт....
Богданыч видать ,так не считает..))