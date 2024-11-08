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Мареска: «Мы движемся в верном направлении»

вчера, 10:44
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)8 : 0Логотип футбольный клуб Ноа (Ереван)НоаМатч завершен

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу своей команды в матче Лиги конференций с «Ноа» (8:0).

С этим поединком не все было так легко, поскольку все ожидали, что мы победим, но нужно было отнестись к делу профессионально, со всей серьёзностью. И сегодня главное как раз то, что футболисты показали свой профессионализм.

Я по-настоящему впечатлен, тем более мы стараемся менять состав от игры к игре. Это помогает. У нас есть качественные исполнители, и мы хотим, чтобы они получали игровое время. Некоторые из них выходят в Лиге конференций, некоторые – в АПЛ, но каждый из них хочет играть в каждом матче.

Мы движемся в верном направлении, и важнее всего продолжать в том же духе. Перед паузой [на игры сборных] у нас еще одна игра, и затем некоторые игроки смогут отдохнуть.

Мне бы хотелось выпускать на поле всех этих атакующих футболистов, но нужен баланс в обороне.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:45
посмотрим пару ближайших матчей и вернёмся к этой теме !
альсато
альсато
вчера в 14:12
выбор правильного или не правильного направления-определяет только время!..Время покажет))))
224h9xd329qp
224h9xd329qp
вчера в 13:58
Ну уж очень слабый соперник попался, что бы какие-то выводы делать.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:35
Или разгромит Но ттингем с Тоттенхэма))) Челси громила уровня Лиги Европы..
Zola
Zola
вчера в 12:23
Один из Манчестера уже двигался в правильном направлении!
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:47
После такого разгрома что ещё от него ожидать
9mxm58uf8bty
9mxm58uf8bty
вчера в 11:36
Следующим верным шагом в этом верном направлении в таком случае должен стать переход в чемпионат Армении
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:23
Обыгрывать слабые команды легко. А вот после проигрыша более сильным приходится под6ирать другие слова...
adekvat
adekvat
вчера в 11:23
Верней некуда, лига конференций, куда уж ниже.
lotsman
lotsman
вчера в 11:14
Разгромить Ноа труда не составляет. Не та команда, чтобы петь хвалебные песни. Разгромите Арсенал, Ливерпуль вот тогда можно петь.)
em7azyxbxv7z
em7azyxbxv7z
вчера в 10:55
Мореска поймал звезду
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