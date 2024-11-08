Мареска: «Мы движемся в верном направлении»

Главный тренер «Челси» прокомментировал победу своей команды в матче Лиги конференций с «Ноа» (8:0).

С этим поединком не все было так легко, поскольку все ожидали, что мы победим, но нужно было отнестись к делу профессионально, со всей серьёзностью. И сегодня главное как раз то, что футболисты показали свой профессионализм.

Я по-настоящему впечатлен, тем более мы стараемся менять состав от игры к игре. Это помогает. У нас есть качественные исполнители, и мы хотим, чтобы они получали игровое время. Некоторые из них выходят в Лиге конференций, некоторые – в АПЛ , но каждый из них хочет играть в каждом матче.

Мы движемся в верном направлении, и важнее всего продолжать в том же духе. Перед паузой [на игры сборных] у нас еще одна игра, и затем некоторые игроки смогут отдохнуть.

Мне бы хотелось выпускать на поле всех этих атакующих футболистов, но нужен баланс в обороне.