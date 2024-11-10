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Гути призвал «Реал» подписать 38-летнего Серхио Рамоса

вчера, 11:28

Экс-футболист «Реала» Гути призвал «Реал» подписать 38-летнего Серхио Рамоса в связи с травмами защитников.

Посмотрите на обеспокоенное лицо Анчелотти. Милитао – очень важный игрок, только что восстановившийся после прошлогодней травмы. Плюс к нему травма Карвахаля. У Алабы долгая травма. Нужно выходить на рынок. Рамос остался без команды. Правый защитник и центральный защитник. Четко вижу эту сделку, причем по нулевой цене. В прошлом году он играл в «Севилье» и добился хороших результатов. Человек, который был в команде, который был активен в прошлом году. Который продолжает заниматься собой и может играть эти шесть месяцев.

У «Реала» травмированы защитники Даниэль Карвахаль, Давид Алаба и Лукас Васкес. Разрыв крестообразных связок колена вчера получил Эдер Милитао.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
вчера в 18:01
Учитывая ситуацию в линии защиты, Рамос на вряд-ли затерялся бы. Одна из легенд Реала, с бойцовским характером! Может быть именно такого лидера и не хватает сейчас команде? Что бы своим примером, волей, окриком смог взбодрить команду.
Естественно если у самого Серхио есть желание и физ форма.
Lone_Wolf_13
Lone_Wolf_13
вчера в 13:16
Лично я бы хотел, что бы Реал наигрывал воспитанников. Молодёж талантливая, им нужен опыт и уверенность.
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:26
Ну как временное решение вполне возможно, учитывая катастрофическую ситуацию с поломанными защитниками. Тем более Рамос прекрасно знает кухню Реала, и не будет нуждаться в дополнительном времени для адаптации. По крайней мере его можно подписать прямо сейчас, не дожидаясь трансферного окна, плюс подтянуть Рауля Асенсио из молодёжки, который в матче с Осасуной вполне неплохо себя показал, и даже отметился голевой передачей. А уже зимой поискать кого-то на рынке.
s2gw2r9d54xs
s2gw2r9d54xs
вчера в 12:05
При всём уважении к Серёге его время уже прошло
Capral
Capral
вчера в 11:57
Не знаю на счёт Рамоса, но центр обороны у Реала откровенно провальный в лице Рюдигера. Так ожидалось его возвращение после травмы зимой, но как оказалось, никакой он вернулся. Рамос? Не уверен, что поможет или исправит ситуацию в обороне. Да и возраст, такой, когда о футболе уже можно забыть, а не начинать всё заново...

Ну и конечно, при всём моем безграничном Уважении к Анчелотти, его футбол стал несколько предсказуемым. Позволить возрастному поляку, так легко убегать в контратаки, здесь, определенно есть и тренерские недоработки...
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:39
Серхио Рамос сбитый лётчик, его время уже прошло....
112910415
112910415
вчера в 11:38
слишком смелая идея, слишком !
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 11:37
А потом, зимой, можно выйти на рынок.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 11:36
Очень неплохая идея. Надо подписывать
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