Гути призвал «Реал» подписать 38-летнего Серхио Рамоса

Экс-футболист «Реала» Гути призвал «Реал» подписать 38-летнего в связи с травмами защитников.

Посмотрите на обеспокоенное лицо Анчелотти. Милитао – очень важный игрок, только что восстановившийся после прошлогодней травмы. Плюс к нему травма Карвахаля. У Алабы долгая травма. Нужно выходить на рынок. Рамос остался без команды. Правый защитник и центральный защитник. Четко вижу эту сделку, причем по нулевой цене. В прошлом году он играл в «Севилье» и добился хороших результатов. Человек, который был в команде, который был активен в прошлом году. Который продолжает заниматься собой и может играть эти шесть месяцев.